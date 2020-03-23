Природа возрождается: как карантин повлиял на экологию Китая и Италии

Международная команда ученых провела исследование, в ходе которого выяснила, что во время карантина из-за эпидемии коронавируса воздух в Китае и Италии стал намного чище.

Ученые проанализировали спутниковые снимки, которые показали, что над территориями этих стран значительно снизились выбросы.

Мы просмотрели данные, собранные прибором ТРОПОМИ — аппаратом для мониторинга тропосферы на борту космического спутника „Коперник“. Снижение концентрации диоксида азота над Италией особенно очевидно. Такие изменения произошли из-за глобального снижения трафика, а также остановки работы многих заводов и фабрик, — пишут ученые.

Спутники предлагают уникальную точку обзора для наблюдения за здоровьем нашей планеты. Sentinel-5P является одним из семи спутников «Коперника», находящихся сегодня на орбите. В настоящее время он обеспечивает наиболее точные измерения диоксида азота и других следовых газов из космоса.

Сочетание спутниковых наблюдений и компьютерных моделей атмосферы показало 20—30% снижение содержания поверхностных твердых частиц на огромных территориях Китая.

Поскольку двуокись азота в основном производится транспортными средствами и заводами, она является показателем первого уровня промышленной активности во всем мире. То, что хорошо видно, — это значительное снижение уровня диоксида азота над Китаем, вызванное снижением активности из-за карантина, а также китайского Нового года, который был в конце января.

Во время карантина оживился один из самых туристических городов Италии — Венеция. Отсутствие лодок и гондол в каналах Венеции привело к тому, что вода в каналах стала кристально чистой, хотя обычно она имеет мутный зеленоватый оттенок.

Дело в том, что ил осел на дно и вода стала прозрачной, теперь в ней можно разглядеть косяки рыб. Также в каналы постепенно возвращаются животные — лебеди и дельфины, которые не могли обитать в этих водах из-за постоянно движения лодок.