Болельщика «Спартака» ограбили и едва не убили в Сербии

Фанаты белградского «Партизана» ограбили и едва не убили болельщика московского «Спартака» перед дерби с «Црвеной Звездой». Россиянин все-таки сумел посмотреть футбольный матч и самостоятельно вернуться на родину. Но в Москве попал в больницу, где врачи сказали, что он чудом остался жив.

Дмитрий давно мечтал посетить один из матчей «Партизана» и «Црвены Звезды», которые считаются одним из самых «экстремальных» дерби мирового футбола. Спартаковцев и «звездашей» связывает искренняя дружба. Оба клуба выступают в красно-белых цветах и болельщики часто приезжают друг к другу в гости.

Перед игрой 1 марта Дмитрий приехал в Белград, где уже был один раз. Его встретили сербские друзья, с которыми москвич прекрасно провел вечер. На пути домой он зашел в супермаркет за кефиром и хлебом. Пока делал покупки, на улице стало уже темно. Россиянин заблудился и оказался в незнакомой части города.

Его спартаковская атрибутика, скорее всего, стала причиной нападения. Пять фанатов «Партизана» попытались отобрать шарф, а когда россиянин оказал сопротивление, жестоко избили Дмитрия.



«Меня сразу ударили сбоку, я оказался на коленях, двое держали меня за руки. А самый большой из них со всей силы ударил меня по лицу с ноги. После этого я упал, успел понять, что рюкзак могут забрать, поэтому лег сверху и вцепился в него мертвой хваткой, в итоге он остался со мной. Последнее, что я помню, как эти пять человек в берцах прыгали на моей голове. Очнулся я в сербской больнице», — рассказал болельщик изданию «Чемпионат».

Нападавшие забрали кошелек с деньгами и карточками, россиянин остался практически без средств. В больнице ему оказали первую помощь и отпустили. Дорогу домой в таком состоянии он найти не смог, а друзья не имели возможности разыскать Дмитрия, так как его телефон остался в номере.

Выручили местные, которые позволили Дмитрию переночевать у себя и обработать раны. Утром он все-таки попал на матч, который завершился нулевой ничьей. Очень хотелось, чтобы «Партизан» был наказан, признался спартаковский болельщик.

Вернувшись в Россию Дмитрий в итоге попал в реанимацию, а затем в нейрохирургическое отделение больницы, в которой остается уже три недели. Он плохо ходит. Помимо травм ног у россиянина серьезное повреждение головы. Врачи опасались отека мозга, что могло привести к летальному исходу.



«Отек может влиять по-разному: он способен лишить человека каких-то функций, может вызывать приступы эпилепсии. Если же все проходит без осложнений, то можно считать, что человеку повезло. Будем надеяться, что я из числа таких людей», — признался Дмитрий.

Несмотря на это он не собирается подавать заявление в сербскую полицию, поскольку считает это совершенно бесполезной затеей.

«Первое — такой цели не было. Второе — знаю, что это бесполезно. Слышал, что в дни дерби в Сербии стреляют из огнестрельного оружия, и даже такие дела заминаются», — сказал болельщик.

Но в Сербию россиянин обязательно вернется и снова пойдет на футбол. Просто организует поездку с учетом случившихся неприятностей. Так, чтобы можно было взять с собой семью.