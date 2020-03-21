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В ходе задержания предполагаемых преступников в Уфе произошла перестрелка

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© ТАСС/ Сергей Мамонтов

© ТАСС/ Сергей Мамонтов

Во время проведения в Уфе спецоперации ФСБ по задержанию подозреваемых в преступлении произошла перестрелка.

По данным источников газеты «Известия», есть погибшие.

Как сообщает издание, огонь был открыт по автомобилю подозреваемых, которые, предположительно, перевозили взрывчатку. В результате нескольких человек удалось задержать.

Спецоперация проходила перед въездом в город на дороге из Демского района, уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. «В ходе операции силовикам пришлось применить оружие, машина была обстреляна», — рассказал собеседник агентства.

В настоящее время на месте происшествия работает саперная группа.

По данным Mash, в перестрелке были убиты башкирский криминальный авторитет и его водитель. В итоге трассу М-5 пришлось перекрыть, из-за чего образовалась огромная пробка.

Паблик опубликовал фото с места перестрелки.

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