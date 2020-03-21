Почти 800 человек умерли за сутки в Италии от коронавируса
- 21 марта 2020, 20:45
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
С каждым днем число умерших в Италии от коронавируса катастрофически возрастает.
За последние сутки жертвами этого заболевания стали 793 человека, что является новым печальным антирекордом.
Всего с момента начала эпидемии в стране умерли 4825 человек.
«Общее число инфицированных в стране на данный момент составляет 42681, на 4871 больше, чем днем ранее», — приводит ТАСС слова глава департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.
Он также уточнил, что число вылечившихся превысило 6 тысяч человек.
В телефонном разговоре с премьер-министром Италии Джузеппе Конте президент РФ Владимир Путин заявил о готовности оказать помощь Италии в борьбе с коронавирусом. Как сообщила пресс-служба Кремля, Россия планирует направить в Италию бригады специалистов, медоборудование и средства защиты, пишет агентство.
Накануне стало известно, что за сутки в Италии от коронавируса скончались 627 человек.
По последним данным, число случаев заражения COVID-19 во всем мире достигло 297554, умерли 12777 человек, выздоровели 94601.
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