Почти 800 человек умерли за сутки в Италии от коронавируса

С каждым днем число умерших в Италии от коронавируса катастрофически возрастает.

За последние сутки жертвами этого заболевания стали 793 человека, что является новым печальным антирекордом.

Всего с момента начала эпидемии в стране умерли 4825 человек.

«Общее число инфицированных в стране на данный момент составляет 42681, на 4871 больше, чем днем ранее», — приводит ТАСС слова глава департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.

Он также уточнил, что число вылечившихся превысило 6 тысяч человек.

В телефонном разговоре с премьер-министром Италии Джузеппе Конте президент РФ Владимир Путин заявил о готовности оказать помощь Италии в борьбе с коронавирусом. Как сообщила пресс-служба Кремля, Россия планирует направить в Италию бригады специалистов, медоборудование и средства защиты, пишет агентство.

Накануне стало известно, что за сутки в Италии от коронавируса скончались 627 человек.

По последним данным, число случаев заражения COVID-19 во всем мире достигло 297554, умерли 12777 человек, выздоровели 94601.