Ученые нашли пальцы у рыбы возрастом 380 миллионов лет

Канадские палеонтологи рассказали об удивительной находке — древней рыбе, у которой сохранились фаланги пальцев. Останки рыбы, которая относится к виду Elpistostege watsoni, были найдены в Национальном парке Мигуаша, находящемся в провинции Квебек, Канада.

Несмотря на то, что скелет плохо сохранился, нам удалось собрать его из 22 небольших частей. Однако, на сегодняшний день это наиболее полный скелет E. watsoni, — пишут ученые.

Согласно реконструкции, рыба была в длину около 1,57 метра. С особым интересом специалисты исследовали грудные плавники рыбы, так как они, вероятно, содержали структуры, предшествующие пальцам и рукам позвоночных.

То есть в них есть зачатки предплечья, кистей и пальцев. Сохранившиеся структуры в плавнике напомнили ученым фаланги пальцев, которые присутствуют у большинства животных.

Реконструкция показала, что у E. watsoni было пять пальцев, два из которых имели по две фаланги, а три — по одной.

Останки этой рыбы показывают, что руки у позвоночных, в том числе и у человека, начали формироваться в начале позднего девонского периода, более 380 миллионов лет назад. Вероятно, изначально они были заложены в плавники морских обитателей.



E. watsoni обитала на Земле около 380 миллионов лет назад — примерно за 150 миллионов лет до того, как на планете появились динозавры. Напомним, что в это время на планете еще не было позвоночных животных, которые обитали на суше.