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Ученые нашли пальцы у рыбы возрастом 380 миллионов лет

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© John Long

© John Long

Канадские палеонтологи рассказали об удивительной находке — древней рыбе, у которой сохранились фаланги пальцев. Останки рыбы, которая относится к виду Elpistostege watsoni, были найдены в Национальном парке Мигуаша, находящемся в провинции Квебек, Канада.

Несмотря на то, что скелет плохо сохранился, нам удалось собрать его из 22 небольших частей. Однако, на сегодняшний день это наиболее полный скелет E. watsoni, пишут ученые.

Согласно реконструкции, рыба была в длину около 1,57 метра. С особым интересом специалисты исследовали грудные плавники рыбы, так как они, вероятно, содержали структуры, предшествующие пальцам и рукам позвоночных.

То есть в них есть зачатки предплечья, кистей и пальцев. Сохранившиеся структуры в плавнике напомнили ученым фаланги пальцев, которые присутствуют у большинства животных.

Реконструкция показала, что у E. watsoni было пять пальцев, два из которых имели по две фаланги, а три — по одной.

Останки этой рыбы показывают, что руки у позвоночных, в том числе и у человека, начали формироваться в начале позднего девонского периода, более 380 миллионов лет назад. Вероятно, изначально они были заложены в плавники морских обитателей.

E. watsoni обитала на Земле около 380 миллионов лет назад — примерно за 150 миллионов лет до того, как на планете появились динозавры. Напомним, что в это время на планете еще не было позвоночных животных, которые обитали на суше.

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