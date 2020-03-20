До 50 км/ч снизят скоростной режим в 36 округах Подмосковья

Максимально допустимая скорость будет снижена в 36 округах Московской области до 50 километров в час, сообщил вице-губернатор Подмосковья Игорь Тресков.

Такой скоростной режим будет установлен с 1 июня на 126 дорогах регионального значения, на которых ранее провели работы по повышению уровня безопасности движения.

В частности, были установлены освещение, новые ограждения, знаки и искусственные неровности, а также построены тротуары и оборудованы пешеходные переходы.

«Снижение скоростного режима в населенных пунктах является общемировым трендом, — цитирует Трескова „360“. — Это позволяет повысить уровень безопасности на дороге, а также предотвратить аварии, в том числе наезды на пешеходов».

По его словам, решение о снижении скоростного режима с 60 км/ч до 50 км/ч было принято совместно с областной ГИБДД после дополнительного обследования дорог.

Вице-губернатор уточнил, что в общей сложности скорость снизят на 448 участках региональных дорог Подмосковья. Он добавил, что соответствующие дорожные знаки и комплексы фотовидеофиксации будут установлены уже в апреле.

Ранее министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев заявил, что он против снижения нештрафуемого порога скорости до 10 км/ч. По его мнению, если и проводить подобные реформы, то только в совокупности с улучшением дорог.

