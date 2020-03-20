В Москве значительно сократился пассажиропоток

На фоне коронавируса в столице значительно сократилось число пассажиров в метро и наземном транспорте.

Меры по борьбе с пандемией привели к тому, что поездок на метро и МЦК стало меньше на 30%.

По данным Департамента транспорта Москвы на 60% уменьшилось число студентов и школьников, пользующихся этими видами транспорта.

Горожан, пользующихся наземным транспортом стало меньше на 24%, а услугами такси и каршеринга — на 10−15%. Число поездок на электричках снизилось на 10%.

Кроме того, количество автомобилей на дорогах сократилось на 5%, а число ДТП — на 9%.

Ранее сообщалось, что в Москве за последние сутки подтверждены 33 новых случая заражения, а всего в столице выявлен 131 заразившийся. Общее число случаев заражения в России достигло 253.