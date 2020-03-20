Риск смерти от меланомы снизился за последние 10 лет

Американские ученые опубликовали обновленную статистику, которая показывает, что смертность от меланомы за последние десять лет заметно снизилась.

Меланома — это злокачественная опухоль. Злокачественной ее считают потому, что она очень часто приводит к смерти пациентов. Меланома развивается в меланоцитах — клетках, которые вырабатывают и содержат меланин.

Американцы являются одной из самых уязвимых групп, подверженных меланоме. Ежегодно в США регистрируется больше всего случаев меланом, пишут исследователи.

Исследования показывают, что уровень смертности от меланомы среди белых американцев вырос на 7,5% между 1986 и 2013 годами, но затем упал почти на 18% в течение следующих трех лет. Показатели смертности были собраны по метастатической меланоме, агрессивной форме, которая быстро распространяется от кожи к другим органам, таким как легкие, печень или мозг.

Мы считаем, что снижение смертности от этого опасного вида рака связано с улучшением качества диагностики, а также появлению новых методов лечения рака кожи. Современные методы лечения либо используют иммунную систему организма для борьбы с болезнью, либо непосредственно нацелены на клетки меланомы, которые имеют определенную мутацию гена, — говорят специалисты.

По некоторым оценкам, меланома является одной из наиболее распространенных форм рака в Соединенных Штатах, причем около 100 тысяч новых случаев заболевания происходит каждый год. Как только опухоли распространились по всему телу, меланому практически невозможно вылечить.

Хотя конкретные причины возникновения меланомы неясны, наследственность и воздействие ультрафиолетового излучения, как известно, повышают риск, особенно среди людей со светлой кожей.

Новые методы лечения, которые вошли в употребление в последнее десятилетие, гораздо более эффективны и менее токсичны, чем стандартная химиотерапия, но гораздо дороже, говорят исследователи.

Препараты делятся на две широкие категории: нацеленные на ген BRAF, который мутирует чуть менее чем у половины пациентов с меланомой; и ингибиторы иммунного контроля, которые предотвращают опухоли меланомы, «обманув» иммунную систему.

Несмотря на усовершенствование лекарств, исследователи напоминают, что раннее выявление заболеваний все еще важно, потому что оно позволяет использовать менее токсичные формы лечения и снизить затраты пациента.

Ученые подчеркнули, что профилактика меланомы очень важна. Старайтесь избегать чрезмерного воздействия ультрафиолетового света, использовать защитные кремы при нахождении на солнце, а также откажитесь от походов в солярий.

Если вы заметили на коже новую родинку, особенно если у нее неправильная форма, обратитесь к дерматологу.