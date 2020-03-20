Избыток сахара в рационе приводит к ранней смерти

Международная команда ученых опубликовала исследование, в котором рассказала, что рацион питания с большим количеством сахара действительно увеличивает риск преждевременной смерти. Но речь идет не о смерти от ожирения, выяснили специалисты.

Помимо диабета, большое количество сладкого со временем может вызвать почечную недостаточность, которая также влияет на смерть в раннем возрасте, — объяснили авторы работы.

Во время своего исследования ученые проанализировали выживаемость плодовых мух, которые питались диетой, богатой сахаром. Оказалось, что почти все мухи умерли преждевременно.



Чрезмерное употребление сахара увеличивает риск развития метаболических нарушений, таких как ожирение и диабет. Так же, как и люди, мухи, которые сидят на диете с большим количеством сахара, демонстрируют многие признаки метаболических заболеваний, например они быстро набирают вес и приобретают инсулинорезистентность.

Ожирение и диабет, как известно, увеличивают смертность у людей, и поэтому медики всегда предполагали, что именно так избыточный сахар наносит вред организму.

В новом исследовании ученые заметили, что постоянное употребление сахара вызывает чувство жажды, которое становится перманентным. Даже когда человек выпивает жидкость, сахара в его крови настолько много, что это вызывает метаболические изменения.

Поэтому авторы работы решили обратить внимание на почки. Эксперимент с мухами показал, что избыток пищевого сахара заставляет накапливать молекулу, называемую мочевой кислотой. Мочевая кислота — конечный продукт распада пуринов, которые являются важными строительными блоками в нашей ДНК.



Но мочевая кислота также склонна к кристаллизации, что приводит к образованию камней в почках у мухи. Похожие изменения специалисты наблюдают и у людей. Регулярное употребление сахара в большом количестве связано с ухудшением функции почек и высоким уровнем пурина в крови.

Накопление мочевой кислоты является известной непосредственной причиной образования камней в почках у человека, которые могут негативно сказаться на качестве жизни, а также привести к преждевременной смерти.

