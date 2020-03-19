Сторонник Артюхина не исключил, что глава Шатуры стремится захватить свалку

Экоактивист Евгений Кацюба рассказал в интервью «Ридусу», почему он продолжает выходить на одиночные пикеты, требуя немедленной ликвидации мусорного полигона в Шатуре, который и без того находится сейчас на этапе рекультивации и должен закрыться в 2022 году.

По словам Кацюбы, отвечающая за свалку компания ООО «Полигон Сервис Плюс» проводит на самом деле не рекультивацию, а реконструкцию и расширение полигона, чтобы продолжить захоранивать на нем отходы и получать за это хорошую прибыль.

Когда в город пришел новый руководитель Алексей Артюхин, мы попросили у него проект по рекультивации полигона, и там четко было написано, что свалку собираются не рекультивировать, а реконструировать. Согласно проекту, «Полигон Сервис Плюс» хочет провести дегазацию, поставить систему сбора фильтрата, но в то же время они намерены расширить свалку на пять гектаров. Мы считаем, что полигон нужно не реконструировать, а вообще закрывать. За это и боремся, а то нам практически нечем дышать, — утверждает Кацюба.

Евгения поддерживает временно исполняющий обязанности главы Шатуры Алексей Артюхин. Ранее «Ридус» писал, что другие подмосковные экоактивисты обвиняют Артюхина в попытке захвата шатурского полигона. Градоначальник, по мнению экологов, хочет построить на его территории мусоросжигательный завод. Еще активистам не нравится, что Артюхин был дважды судим по уголовным статьям. При этом Кацюбу назвали «ручным бунтарем», который помогает Алексею Артюхину реализовывать коммерческие проекты.

Евгений Кацюба не отрицает, что Артюхин, выступая в пользу немедленного закрытия полигона, вполне может преследовать личные бизнес-интересы.

«В настоящий момент наши с Артюхиным устремления совпадают. Но если выяснится, что врио главы Шатуры стремится просто отнять территорию, дабы построить на ней мусоросжигательный завод, то мы, конечно, готовы выйти на митинг и потребовать его отставки. Мне прекрасно известно, что у Артюхина были не совсем простые дела с правоохранительными органами. Об этом писали во многих СМИ. Однако на данный момент меня больше волнует, будут ли мои дети пить отравленную воду и нюхать газы. Так что пока мы с Артюхиным идем, как говорится, одной дорогой», — заключил Кацюба.