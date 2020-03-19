«До полярного края»: как и чем живут жители Крайнего Севера

В Сеть выложен фильм «До полярного края», который рассказывает о жизни людей в поселках и городах Крайнего Севера. Съемки проходили в Мурманске, Териберке и Киркенесе (Норвегия).

Интернет-издание «Ридус» и журнал «Техномод» выступили как информационные партнеры проекта.

Режиссером фильма является Никита Перфильев. В картине использована музыка териберского ансамбля «За околицей»