Названа еще одна опасность детского ожирения

Международная команда исследователей опубликовала работу, в которой говорится о негативных последствиях детского ожирения. Оказалось, что дети, страдающие ожирением в раннем возрасте, чаще сталкиваются с тревогой и депрессией в дальнейшей жизни.

За последние десять лет ожирение помолодело, и теперь к нам на приемы все чаще родители приводят своих детей. Всемирная организация здравоохранения считает детское ожирение одной из наиболее серьезных проблем общественного здравоохранения в XXI веке, — пишут авторы исследования.

Во время прошлых исследований специалисты связывали детское ожирение с повышенным риском преждевременной смертности. В текущих исследованиях исследователи хотели выяснить, имеют ли дети с ожирением высокий риск получить тревожное расстройство или депрессию в дальнейшем.

В исследование было включено около 7000 человек, которые получали лечение ожирения в возрасте от трех до 17 лет. Их сравнили примерно с 34 000 человек того же возраста, пола. В общей сложности 39 человек (0,55%) в группе детского ожирения умерли в течение среднего периода наблюдения. Средний возраст на момент смерти составлял 22 года.

Наше исследование показывает, что дети с ожирением имеют значительно более высокий риск преждевременной смертности уже в молодом возрасте. Как риск смерти от соматических заболеваний, из которых более четверти были непосредственно связаны с ожирением, так и риск самоубийства был нередким в этой группе, — рассказывают ученые.

Авторы исследования считают, что детское ожирение было связано с такими соматическими заболеваниями, как диабет, заболевания печени и высокое кровяное давление. Дети и подростки с ожирением также более подвержены дискриминации, что может привести к возникновению психологических проблем.

Родители обязаны следить за индексом массы тела (ИМТ) ребенка, и, если вес выходит за рамки, нужно обратиться к специалисту, чтобы скорректировать питание и образ жизни. Контролировать нормы ИМТ можно по специальным таблицам, которые может дать педиатр, — прокомментировала «Ридусу» врач-педиатр высшей категории Лина Мурадова.

Авторы исследования напоминают, что депрессия в раннем возрасте влияет на нервную систему ребенка. Тревога и депрессия вызывают эмоциональный и физиологический стресс и страдания, а также могут препятствовать лечению ожирения.

Важно, чтобы детям с ожирением предлагалось адекватное и длительное лечение в раннем возрасте для снижения этих рисков.