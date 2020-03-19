В России подготовили 55 тысяч коек в рамках борьбы с коронавирусом

Более 55 тысяч дополнительных коек подготовлено в российских больницах в рамках борьбы с распространением коронавируса (COVID-19). Из этого количества коек более 12 тысяч — реанимационных. Готовы 396 обсерваторов и 7,5 тысячи мельцеровских боксов.

Также медицинские учреждения имеют более 40 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких и 124 аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Правительство выделило деньги на закупку еще 500 аппаратов, включая 17 аппаратов ЭКМО.

Сегодня медпомощь при заражении коронавирусом готовы оказать 6 тысяч врачей-инфекционистов и почти 2 тысячи пульмонологов, более 18 тысяч медсестер.