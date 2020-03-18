Ученые из Южной Кореи нашли эффективный способ уничтожения раковой клетки

Ученые из Южной Кореи нашли еще один способ борьбы с раковыми клетками. Специалисты предложили использовать смесь заряженных частиц, которые смогут разрушить лизосому раковых клеток.

Лизосома — это мелкие пузырьки в клетке, которые выступают в роли фильтра, перерабатывающего и утилизирующего ненужные молекулы. Если лизосома в раковой клетке будет разрушена, то и сама клетка вскоре погибнет.

Несмотря на то, что раковые клетки обладают способностью к неограниченному размножению и могут сопротивляться многим методам лечения, у них тоже есть уязвимые места. Одно из таких мест — лизосомы, — пишут ученые.

В лабораторных условиях специалисты создали смесь из положительно и отрицательно заряженных наночастиц, которые самостоятельно находят и атакуют раковые клетки. Потом им требуется еще немного времени, чтобы проникнуть внутрь клетки.

Как только происходит разрушение оболочки, частицы из смеси начинают кристаллизацию, вызывая раздражение и гибель лизосомы. Особое внимание специалисты уделяли тому, чтобы при разрушении лизосомы не гибли здоровые клетки.

Этого удалось добиться с помощью специальной концентрации раствора: 80% положительно и 20% отрицательно заряженных наночастиц.

Новую разработку уже испытали на 13 различных раковых клетках, включая рак груди, легких, саркому и меланому. Отмечается, что все эксперименты прошли успешно. Сейчас ученые из Южной Кореи готовятся к экспериментам на животных.

