Как провести голосование по Конституции в условиях коронавируса

Во вторник, 17 марта, президент России Владимир Путин подписал указ о назначении голосования по вопросу одобрения конституционных поправок на 22 апреля. Документ был подписан на фоне распространения по всему миру китайского коронавируса (COVID-19). Эпидемия уже неблагоприятно сказалась на экономической и политической ситуации стран Юго-Восточной Азии, ЕС и США. Эксперты ЭИСИ обсудили в рамках онлайн-конференции, может ли распространение коронавируса повлиять на проведение общероссийского голосования по Конституции.

Ситуация с коронавирусом в России находится под контролем правительства. Приняты все необходимые меры для купирования этой проблемы, поэтому «процесс голосования по Конституции находится, по сути, вне зоны риска», полагает управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев.

«Однако президент рассматривает несколько сценариев развития событий. Поэтому он заявил на встрече с председателем ЦИК Эллой Памфиловой, что голосование состоится лишь в том случае, если уровень распространения коронавируса позволит проводить подобные мероприятия», — отметил Алиев.

По его словам, коронавирус может стать поводом для развития в нашей стране электоральных технологий нового типа.

«Человечество не стоит на месте, появляются новые технологии, в том числе электоральные. И можно эти технологии пробовать. Например, на выборах прошлого года мы уже проводили ряд экспериментов, связанные с электронным голосованием. Мы не раз говорили о необходимости перевода различных государственных услуг в электронный формат. История с вирусом, на мой взгляд, дает нам возможность оценить готовность общества и электоральной системы к переходу к такому формату. Так мы сможем сделать задел на будущее», — пояснил эксперт.

«Если бы Путин не подписал указ о назначении голосования, а предпочел бы перенести мероприятие на более поздний срок, то это вызвало бы у населения еще большую панику», — заявил в свою очередь член ЦИК РФ, член СПЧ, Игорь Борисов.

У нас и без того в обществе наблюдаются настроения, которые не совсем адекватны текущей ситуации с коронавирусом, — добавил спикер. — В СПЧ, например, идет дискуссия о необходимости выпускать заключенных из СИЗО, если у них обнаружится вирус, поскольку дома им лечиться будет куда более комфортно… Также распространяются слухи о появлении карантинных зон и закрытии целых городов. Конечно, нельзя не обращать на распространение коронавируса никакого внимания. Но действовать нужно предельно осторожно. Предполагаю, что в ближайшее время должны быть приняты рекомендации о том, как можно организовать процесс голосования.

Борисов считает, что при организации голосования по конституционным поправкам России стоит использовать опыт США или некоторых стран Евросоюза, которые уже проводили электоральные мероприятия во время распространения коронавируса.

«В Соединенных Штатах Америки недавно прошли праймериз по выдвижению кандидатов на президентские выборы. В одних штатах праймериз были перенесены, и население этих штатов фактически лишилось возможности участвовать в публичных делах государства. Но при этом есть штаты, власти которых приняли решение вынести избирательные участки на открытую территорию, чтобы предотвратить распространение вируса. То же самое можно предпринять и у нас, если, конечно, позволит погода. А во Франции, где проходят муниципальные выборы, допускалось устранение избирателей с участков, если они не соблюдали необходимые санитарные нормы», — сказал член ЦИК.

Политолог Сергей Старовойтов добавил, что французское общество абсолютно нормально восприняло столь жесткие меры властей, как устранение нарушивших санитарные нормы избирателей с участков для голосования.

В кризисные времена происходит переход от либеральных представлений, когда частное выше общего, к консервативным, когда общее выше частного. Поэтому общество требует от власти четких и решительных действий, — подчеркнул эксперт.

«Я бы сравнил ситуацию с коронавирусом с большой войной, — высказался руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов. — Не по человеческим потерям, конечно, а по влиянию на экономику и политический климат. Страны переходят с мирных рельс на чрезвычайное положение. При этом ситуация выглядит контролируемой. Говорить о том, что это чума XXI века, никаких оснований нет. Впрочем, стоит сказать и о том, что вирус, скорее всего, пройдет через всю популяцию. Потому что у огромного количества зараженных заболевание проходит в достаточно легкой форме, и эти люди становятся основными переносчиками вируса. В зоне риска находятся лишь те, кому за шестьдесят».