В «Росконтроле» рассказали, какие продукты закупить на время карантина

Москвичи жалуются, что из-за карантина полки магазинов опустели. Пропали крупы, туалетная бумага, консервы, а также пастеризованное молоко.

Делать ли запасы впрок — это личное решение каждой семьи, однако специалисты «Росконтроля» призывают внимательно относиться к продуктам, которые сейчас скупаются в большом количестве.

Крупы

Специалисты напоминают, что стандартный срок хранения: 9−20 месяцев для разных видов круп. Некоторые хозяйки не обращают внимание на сроки хранения гречки или риса, считая, что крупа может храниться очень долго.

Это ошибочное мнение, уверены специалисты. Если вы соблюдаете все условия хранения, то крупа действительно будет безопасна в течение года, однако, если влажность в помещении выше 13%, то срок годности резко снижается.

Пшено — одна из самых скоропортящихся круп, срок годности которой составляет всего 9 месяцев. Однако, если условия хранения и транспортировки не соблюдались, жир, содержащийся в пшене, может окислиться и до истечения этого срока.

Также не стоит забывать, что при неправильном хранении в крупе могут завестись жучки, из-за которых все запасы продуктов придется выбросить.

Консервы

Стандартный срок хранения: 15 месяцев — 5 лет. С консервами все куда проще, однако, даже тут можно столкнуться с опасностью — ботулизмом, тяжелым токсикоинфекционным заболеванием, которое вызвано ботулотоксином.

Это вещество часто образуется в закрытой среде без кислорода. Эксперты напоминают, что ботулотоксин не меняет вкусовых свойств продукта и даже его внешний вид, однако, если банка «вздулась» или имеет пузырьки в жидкости, употреблять в пищу такой продукт нельзя.



Овощи

Многие вместе с гречкой в огромных количествах закупают картофель и морковь. Не стоит забывать, что срок годности данных продуктов всего пару месяцев.

Картофель можно употреблять в пищу, пока он не начнет прорастать. Если картофель начал зеленеть или прорастать, то уровень соланина вырастает настолько, что это уже становится опасным для здоровья человека. Если картофель «позеленел» менее, чем на четверть, то от употребления его в пищу большого вреда организму не будет, но чистить такой картофель нужно, срезая более толстый слой кожуры, — советуют в «Росконтроле».

Соль и сахар

Вот тут можно расслабиться, так как у этих продуктов срок хранения очень большой — 8 лет для сахара, 10 лет для соли.

Также не стоит забывать, что температура, при которой хранятся соль и сахар, не должна быть слишком большой (для сахара — не больше +25 С), во-вторых, влажность не должна быть высокой, потому что в этом случае кристаллы будут слипаться.



Майонез

Помимо стандартного набора продуктов многие закупают майонез и другие соусы. Стоит отметить, что стандартный срок хранения майонеза всего 120−180 суток, поэтому закупать канистры не стоит.

Это касается и других соусов. Как правило, срок хранения соусов в холодильнике увеличивает срок хранения, поэтому заранее рассчитайте место.

Если вы надумали закупить продукты на случай ЧС, то в первую очередь оцените, какие продукты ест именно ваша семья, сколько человек у вас в доме и как часто вы едите. Не стоит покупать скоропортящиеся продукты или те, что вы прежде не ели.

Помимо продуктов питания не забывайте, что во время карантина важно соблюдать гигиену, поэтому средства для мытья пола, мыло, средства личной гигиены тоже должны быть у вас в корзине.

