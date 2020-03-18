Россия может «застолбить» участок успешной посадкой станции «Луна-27»

Успешная посадка станции «Луна-27» может «закрепить» за Россией выгодный район у Южного полюса естественного спутника Земли. Со строительством базы он станет зоной национальных интересов страны, заявил руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований Игорь Митрофанов на заседании Совета Российской академии наук по космосу.

«Известно, что наши американские партнеры исповедуют концепцию „национальных парков“ вокруг тех аппаратов, которые они в прошлом посадили на Луну. Если мы также будем придерживаться такой концепции, то тогда район в радиусе нескольких километров вокруг места посадки аппарата „Луна-27“ будет так или иначе связан с реализацией Российской Федерацией перспективных планов освоения Луны», — цитирует слова Митрофанова РИА Новости.

Доклад NASA еще в 2011 году показал озабоченность США вопросами защиты собственного имущества на Луне. Документ носит название «Рекомендации для организаций, ведущих деятельность в космосе: как защитить и сохранить историческую и научную ценности принадлежащих правительству США лунных объектов». Он регламентирует деятельность государств и коммерческих организаций при высадке на земном спутнике. Естественно, что основная цель — не допустить ущерба американской собственности.

«Национальными парками» США на Луне в Вашингтоне объявили места посадки миссий «Аполлон» и ряда автоматических аппаратов, а также все оставленное на Луне американское оборудование, следы астронавтов и колеи роверов. Кроме того в перечне числится диск с записью посланий лидеров 74 стран мира.

Митрофанов сравнил освоение Луны в XXI веке с ситуацией, которая сложилась ныне в Антарктиде. Районы размещения научных станций различных государств на южном континенте Земли негласно закреплены за этими странами.

«В район посадки „Луны-27“ в дальнейшем можно отправлять другие исследовательские лунные аппараты, в том числе пилотируемые, и уже не надо будет особенно спешить, потому что на нем уже „застолблено“ наше присутствие», — подчеркнул ученый.

По его словам, наиболее привлекательными местами вблизи Южного полюса можно считать участки, богатые запасами воды в реголите — остаточном пылеобразном грунте, а также районы максимальной продолжительности светлого времени.

Автоматическую посадочную станцию «Луна-27» планируют отправить к спутнику Земли в 2025 году. В 2021 году стартует посадочный аппарат «Луна-25», а спустя три года — орбитальный зонд «Луна-26».

Напомним, что изначально станция «Луна-25» должна была отправиться в полет в 2019 году. Позднее старт перенесли на 2021 год, пообещав выдержать данный срок.