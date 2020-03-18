Главу города Шатура обвиняют в захвате мусорного полигона

Экологи обвиняют временно исполняющего обязанности главы подмосковного города Шатура Алексея Артюхина в захвате местного мусорного полигона. Чиновник, по мнению активистов, хочет построить на территории свалки мусоросжигательный завод.

По словам руководителя Совета общественного эко-контроля Валентины Бобровой, господин Артюхин действует в союзе со своим заместителем по вопросам ЖКХ, строительства и благоустройства Михаилом Карцевым.

«Врио главы Шатуры Артюхин стал около месяца назад. До этого он руководил соседним городом Рошаль. Каким-то образом он умудряется бегать из одного города в другой. А Карцев возглавлял АО „Рошальский индустриальный парк“. При содействии Алексея Артюхина он построил в Рошале мусороперерабатывающий комплекс с элементами сортировки и площадкой для захоронения „хвостов“. Фактически этот комплекс — совместный бизнес Артюхина и Карцева. Жители выступали против строительства данного предприятия, поскольку в министерстве экологии и природопользования Московской области им сказали, что мощность комплекса будет рассчитана на 500 тысяч тонн, хотя ранее озвучивалась цифра в 50 тысяч тонн. В общем, людей обманули. Кроме того, мусороперерабатывающий комплекс был возведен в городской черте, и местные жители, разумеется, опасались, что туда будут свозить мусор со всей окраины», — рассказала Боброва.

Руководитель города Шатура Алексей Артюхин

Когда Алексей Артюхин был главой Рошаля, то он, как говорит Боброва, постоянно вводил в заблуждение горожан. Принимая участие в общественных слушаниях по строительству мусоросортировочного комплекса, Артюхин изображал из себя сторонника эко-активистов и говорил, что против того, чтобы в Рошале был гигантский полигон. Перескочив в кресло соседнего города, он моментально превратился в человека, который напротив, готов завалить Рошаль ещё сотнями тысяч тонн мусора?

«Теперь Артюхин твердит, что свалку в Шатуре давно пора закрывать, а мусор можно направить в рошальский мусороперерабатывающий комплекс. Меж тем мощностей для переработки и захоронения шатурских отходов у комплекса в Рошале может запросто не хватить. Там и без того перерабатывается и захоранивается порядка 500 тонн отходов. Куда им еще 500 тонн? Жители Рошаля уже два года назад активно препятствовали ввозу сотен тонн мусора на Рошальский полигон, там уже тогда было дышать нечем. В Рошале могут снова начать возмущаться и устраивать митинги губернатору Андрею Воробьёву на радость. При этом закрывать полигон в Шатурах прямо сейчас никаких оснований нет. Свалка находится на рекультивации, и в 2022 году ее закроют. Работы по рекультивации проводит компания ООО „Полигон Сервис Плюс“», — уверяет Боброва.

«Никаких нареканий со стороны министерства ЖКХ и других ведомств полигон в Шатуре не вызывал, только несколько ручных бунтарей, которые помогают Артюхину и Карцеву проворачивать их коммерческие проекты, выходят с одиночными пикетами. Один из этих активистов — Евгений Кацюба — был не раз замечен в компании Михаила Карцева», — добавила Валентина.

Экоактивист Евгений Кацюба

Евгений Кацюба (в центре с телефоном) и Михаил Карцев (справа)

Валентина Боброва подозревает, что Артюхин и Карцев находятся под покровительством заместителя министра экологии Московской области Павла Биды. Это подозрение натолкнуло Боброву на мысль, что руководитель Шатуры хочет отнять территорию свалки у ООО «Полигон Сервис Плюс», дабы построить здесь мусоросжигательный завод. Дело в том, что Бида тесно связан с бывшим министром экологии Подмосковья Александром Коганом, который сейчас занимает должность первого заместителя секретаря регионального отделения «Единой России», отметила Валентина.

Такое впечатление, что несколько человек просто реализовывают свой бизнес-план. Тем самым они бросают тень на репутацию правительства Московской области. Артюхин, который бегает из одного города в другой, является, по сути, ставленником лоббистов мусоросжигательных заводов. Хочется, чтобы губернатор Московской области Андрей Воробьев уделял больше внимания кадровой политике и ставил на должность нормальных людей, а не таких сомнительных персонажей, как Артюхин и Карцев, которые один раз уже обманули жителей Рошаля, — подытожила Боброва.

Кстати, широкой общественности господин Артюхин известен не только как чиновник, участвующий во всевозможных мусорных проектах. В 2015 году на него завели уголовное дело по факту избиения 10-летнего ребенка-инвалида.

Инцидент случился на детской площадке. Шестилетний сын Артюхина поссорился с десятилетним мальчиком-инвалидом. Ребята что-то не поделили, и чиновничий отпрыск пожаловался на старшего мальчика своему влиятельному отцу. Алексей Артюхин пришел на детскую площадку, схватил ребенка-инвалида за ухо и стащил с качелей. Мальчик больно упал и заплакал. Чиновник грубо поднял ребенка с земли, а после ударил его ногой и, как свидетельствуют очевидцы, крикнул: «Щенок мелкий! Чтобы я тебя тут не видел!».

А еще Артюхин был дважды судим в неспокойные девяностые годы. Оба раза — за хулиганство. С копией соответствующей справки из Шатурской городской прокуратуры можно ознакомиться здесь.

Вскоре Алексей Артюхин будет участвовать в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы Шатуры, чтобы наконец-то избавиться от приставки «врио» и окончательно утвердиться в роли градоначальника. В конкурсных документах, опубликованных администрацией города, информации о бывших судимостях Артюхина не представлено. Такое в принципе допустимо. В упомянутой прокурорской справке указано, что наличие погашенных судимостей не препятствует участию в выборах на должность руководителя муниципального образования. Так что нарушения нет. Но если, как говорится, по совести, то жителям Шатуры было бы полезно узнать, что на пост мэра их города метит ранее неоднократно судимый человек.