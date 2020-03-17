Скончалась вдова Юрия Гагарина
- 17 марта 2020, 18:13
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
На 85-м году жизни умерла Валентина Гагарина, вдова первого космонавта в мире Юрия Гагарина.
«Сегодня Валентина Ивановна Гагарина скончалась», — сообщили ТАСС в пресс-службе российского Центра подготовки космонавтов (ЦПК).
Валентина Ивановна Гагарина (в девичестве Горячева) родилась 15 декабря 1935 года в Оренбурге. После окончания Оренбургского медицинского училища работала в лаборатории Медицинского управления Центра управления полетами.
Как напоминает ФАН, Валентина и Юрий Гагарины поженились в 1957 году в Оренбурге. У них родились две дочери — Елена и Галина.
Юрий Гагарин совершил первый космический полет в истории человечества на корабле «Восток-1» 12 апреля 1961 года. В марте 1968 года он трагически погиб в результате авиакатастрофы.
В 1981 году Валентина Гагарина написала первую книгу в память о своем муже — «108 минут и вся жизнь». Кроме того, неоднократно издавались ее воспоминания.
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