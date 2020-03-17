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Скончалась вдова Юрия Гагарина

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© ИТАР-ТАСС/ Владимир Родионов

© ИТАР-ТАСС/ Владимир Родионов

На 85-м году жизни умерла Валентина Гагарина, вдова первого космонавта в мире Юрия Гагарина.

«Сегодня Валентина Ивановна Гагарина скончалась», — сообщили ТАСС в пресс-службе российского Центра подготовки космонавтов (ЦПК).

Валентина Ивановна Гагарина (в девичестве Горячева) родилась 15 декабря 1935 года в Оренбурге. После окончания Оренбургского медицинского училища работала в лаборатории Медицинского управления Центра управления полетами.

Как напоминает ФАН, Валентина и Юрий Гагарины поженились в 1957 году в Оренбурге. У них родились две дочери — Елена и Галина.

Юрий Гагарин совершил первый космический полет в истории человечества на корабле «Восток-1» 12 апреля 1961 года. В марте 1968 года он трагически погиб в результате авиакатастрофы.

В 1981 году Валентина Гагарина написала первую книгу в память о своем муже — «108 минут и вся жизнь». Кроме того, неоднократно издавались ее воспоминания.

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