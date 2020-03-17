Греф рекомендовал меньше пользоваться наличными из-за коронавируса

Глава Сбербанка Герман Греф призвал по возможности меньше пользоваться наличными денежными средствами в связи с пандемией коронавируса.

Выступая на пресс-конференции, он напомнил о китайском опыте, который показал, что использование наличных бумажных денег может способствовать распространению инфекции.

По словам Грефа, уровень развития современных цифровых форм платежей и дистанционных сервисов в России позволяет практически полностью отказаться от использования наличных.

«И я прошу стараться как можно меньше пользоваться наличными в этот период времени», — цитирует его ТАСС.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала чаще пользоваться любыми вариантами цифровой оплаты во время пандемии коронавируса.