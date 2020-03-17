Коронавирус отложил заседания Собеза ООН

Совет Безопасности ООН перенес на более поздние сроки все заседания, которые должны были состояться на нынешней неделе. Причиной стала угроза распространения коронавируса. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на дипломатические источники в штаб-квартире международной организации.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о переводе всех сотрудников секретариата организации на удаленный режим работы. Личное присутствие допускается только в случае острой необходимости. Такой режим пока будет сохраняться с 16 марта до 12 апреля.

При этом, подчеркнул Гутерриш, ООН не прекращает своей работы.

На прошлой неделе стало известно, что коронавирусом заразилась одна из сотрудниц постоянного представительства Филиппин при ООН в Нью-Йорке. Всех ее коллег немедленно направили на карантин. Предполагается, что все они могли быть инфицированы.

Три дня назад сразу несколько источников в штаб-квартире ООН сообщили о полном или частичном переходе на удаленный режим работы более 50 дипломатических миссий при организации в Нью-Йорке.

Сейчас штат Нью-Йорк является лидером по числу случаев заражения коронавирусом в США. Здесь заболели 950 и умерли семь человек.

Тем временем на Украине из-за коронавируса закрыли метрополитен. Также остановлены междугородние перевозки всеми видами транспорта.