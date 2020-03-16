Создана безопасная замена тканей человека

Специалисты из Технологического университета Чалмерса опубликовали исследование, в котором рассказали, что им удалось создать резиноподобный заменитель тканей человека. С помощью нового материала можно будет заменять человеческие ткани во время различных операций.

Эта технология спасет жизни многим людям, так как работа с тканями — очень сложный и опасный процесс. Биосовместимые ткани уменьшат этот риск, — уверены ученые.

Авторы исследования несколько лет работали над технологией. Дело в том, что создать искусственный материал, который не будет отторгаться организмом, крайне сложно. Ткани человеческого организма необходимы во многих случаях: при ожогах, травмах, лечении онкозаболеваний.

Большинство существующих сейчас материалов имеют сложности при контакте с настоящими тканями и спустя недолгое время вызывают отторжение. Также многие ткани-протезы созданы из ботокса, который обладает токсичностью и подлежит периодической замене.

Новый искусственный материал состоит исключительно из уже проверенных и хорошо зарекомендовавших себя компонентов, хорошо прижившихся в организме человека, уверяют разработчики.

Известно, что главным компонентом ткани является плексиглас — вещество, которое широко применяется в медицинских технологиях. Поработав над структурой этого вещества, ученые добились того, чтобы легко трансформировать плексиглас в твердую и мягкую форму.

Например, из твердой формы получаются кости, а из мягкой — ткани.

Сейчас исследования этого материала еще продолжаются, и ученые хотят применить его в изготовлении мочевых катетеров.

