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004487

Создана безопасная замена тканей человека

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© ACS Nano

© ACS Nano

Специалисты из Технологического университета Чалмерса опубликовали исследование, в котором рассказали, что им удалось создать резиноподобный заменитель тканей человека. С помощью нового материала можно будет заменять человеческие ткани во время различных операций.

Эта технология спасет жизни многим людям, так как работа с тканями — очень сложный и опасный процесс. Биосовместимые ткани уменьшат этот риск, — уверены ученые.

Авторы исследования несколько лет работали над технологией. Дело в том, что создать искусственный материал, который не будет отторгаться организмом, крайне сложно. Ткани человеческого организма необходимы во многих случаях: при ожогах, травмах, лечении онкозаболеваний.

Большинство существующих сейчас материалов имеют сложности при контакте с настоящими тканями и спустя недолгое время вызывают отторжение. Также многие ткани-протезы созданы из ботокса, который обладает токсичностью и подлежит периодической замене.

Новый искусственный материал состоит исключительно из уже проверенных и хорошо зарекомендовавших себя компонентов, хорошо прижившихся в организме человека, уверяют разработчики.

Известно, что главным компонентом ткани является плексиглас — вещество, которое широко применяется в медицинских технологиях. Поработав над структурой этого вещества, ученые добились того, чтобы легко трансформировать плексиглас в твердую и мягкую форму.

Например, из твердой формы получаются кости, а из мягкой — ткани.

Сейчас исследования этого материала еще продолжаются, и ученые хотят применить его в изготовлении мочевых катетеров.

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