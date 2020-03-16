Шкатулка с гусиным яйцом поможет найти гробницу фараона Тутмоса II

Египетские археологи рассказали, что во время недавних раскопок им удалось найти редкий артефакт — каменный сундук, в котором была керамическая шкатулка с гусиным яйцом.

Возраст находки составляет около 3500 лет, и ученые предполагают, что шкатулка с яйцом — это жертвенное подношение, которое поможет найти гробницу фараона Тутмоса II — мужа знаменитой Хатшепсут.

В шкатулке находилось не только гусиное яйцо, но яйцо ибиса — водной птицы с изогнутым клювом. Эти животные являлись символами фараона Тутмоса II, о чем также говорит надпись на шкатулке, — пишут археологи.

Напомним, что останки фараона Тутмоса II были обнаружены перезахороненными в так называемом королевском тайнике мумий в Дейр-эль-Бахри. Однако достоверной информации о покойных в этом месте нет, так как ни одна гробница не была однозначно идентифицирована как принадлежащая фараону.

Ученые все еще ищут первоначальную гробницу фараона, которая может быть недалеко от гробницы его жены Хатшепсут.

Сам ящик был длиной около 40 см, немного меньше по высоте. Он был хорошо замаскирован, это было похоже на средний каменный блок. Только после более тщательного осмотра он оказался коробкой, поясняют ученые.

Возможно, подробное исследование этого артефакта укажет на подлинное захоронение фараона.

