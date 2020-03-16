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ОНФ может избавить водителей России от ошибочных штрафов

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© Pixabay

© Pixabay

России необходима официальная аттестованная методика изучения данных дорожных камер и четкие технические требования к комплексам фиксации нарушений дорожного движения. Эти, а также другие предложения Общероссийского народного фронта (ОНФ) по поправкам в КоАП обсудили на совещании рабочей группы с участием представителей Минюста, МВД и Минтранса 11 марта. Предлагаемые меры позволят резко уменьшить число «ошибочных штрафов» на дорогах.

Как пишет газета «Известия», официальной статистики по ошибочным или намеренно фальсифицированным штрафам не существует. Однако глава рабочей группы ОНФ Петр Шкуматов уверяет, что можно говорить о десятках тысяч незаконно наказанных водителей каждый год.

Методика изучения материалов с камер позволит четко определить необходимые параметры бесспорного доказательства нарушения. Пользоваться ею будут сотрудники Госавтоинспекции или другие должностные лица, отвечающие за рассылку сообщений о штрафах. Доступ получат и водители при обжаловании наказания.

Технические требования к комплексам фиксации помогут эффективнее выявлять возможные ошибки измерений или анализа данных. А также «выводить на чистую воду» фальсификаторов материалов.

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