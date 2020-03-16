ФРС снизила процентную ставку почти до нуля

Федеральный комитет по операциям на открытом рынке снизил базовую процентную ставку в рамках борьбы с рисками из-за COVID-2019. Федеральная резервная система (ФРС), которая выполняет в США функции Центробанка, собирается сохранять диапазон 0−0,25%, пока не появится уверенность, что «экономика выдержала последние события и находится на пути к целевым показателям максимального уровня занятости и ценовой стабильности», сказано в сообщении ФРС.

«Последствия коронавируса будут оказывать воздействие на экономическую активность в краткосрочной перспективе, и это представляет угрозу для экономических перспектив. В свете этого развития событий комитет принял решение снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 0−0,25%", — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

ФРС официально уведомила о переходе к «политике количественного смягчения». Будет произведена покупка дополнительных облигаций на сумму в 700 миллиардов долларов. 500 миллиардов из них вложат в казначейские бумаги США.

На фоне прошлого снижения ставки ФРС рубль пошел вверх по отношению к доллару и евро.