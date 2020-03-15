Москвич расстрелял из пневматической винтовки девушек-промоутеров

Житель Москвы устроил стрельбу из пневматической винтовки по промоутерам Люблинского пассажа, сообщает ФАН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на Краснодарской улице, где две девушки 17 и 18 лет приглашали посетителей зайти в магазин.

Поскольку они использовали для привлечения покупателей громкоговоритель, жильцу из соседнего дома не понравился этот шум. Сначала он вступил с промоутерами в словесную перепалку, а затем стал расстреливать их из пневматического оружия.

Как сообщил источник изданию, одной девушке пуля попала в ногу.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

По данным Telegram-канала «112», мужчина стрелял прямо из окна. Сейчас его разыскивают.