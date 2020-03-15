«Аэрофлот» прекратит летать еще в 16 городов из-за COVID-2019
- 15 марта 2020, 20:23
- Александр Жирнов, журналист «Ридуса»
Самолеты «Аэрофлота» с 15 марта временно перестанут совершать рейсы в Барселону, Бухару, Варшаву, Вену, Вильнюс, Мюнхен, Копенгаген, Кишинев, Осло, Прагу, Салоники, Самарканд, Таллин, Ташкент, Франкфурт и Цюрих. Меры связаны с распространением коронавируса и пока продлятся до 30 апреля.
При этом авиакомпания продолжит вывозить граждан страны из Варшавы, Вены, Вильнюса, Кишинева, Копенгагена, Мюнхена, Осло, Праги, Таллина и Цюриха.
На сайте «Аэрофлота» опубликован список европейских городов, рейсы в которые будут выполняться по-прежнему. Это: Амстердам, Афины, Белград, Берлин, Брюссель, Будапешт, Бухарест, Дублин, Женева, Загреб, Ларнака, Лиссабон, Лондон, Любляна, Мадрид, Париж, Рига, Рим, София, Стокгольм, Тиват и Хельсинки.
Также авиакомпания сохранит рейсы в ряд стран СНГ, США, ОАЭ, Иран, Египет, Японию, Таиланд, Вьетнам, Индию, на Мальдивские острова и в некоторые другие государства.
Из-за вступающего в силу нового ограничения на авиационные перелеты в связи с распространением коронавируса с 16 марта авиакомпании смогут выполнять рейсы лишь в столицы государств Евросоюза, Лондон, Женеву, Осло из терминала F Шереметьево. Росавиация направила официальное уведомление авиакомпаниям об ограничении полетов. Документ разрешает организацию чартерных рейсов из Европы для возвращения россиян на родину, пишет ТАСС.
Некоторые ограничения на перелеты в ряд стран также связаны с запретами местных властей. Авиакомпании ждут массовые сокращения персонала и огромные убытки из-за COVID-19.
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