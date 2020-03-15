Минпромторг РФ призвал граждан закупать продукты «осознанно и рационально»

Минпромторг прояснил ситуацию на продовольственном рынке в России и обратился к гражданам с просьбой «осознанно и рационально» относиться к закупке продовольствия, обращая внимание на сроки годности продуктов.

В ведомстве также отметили, что торговые сети начали делать товарные запасы заранее, а отсутствие в магазине определенных товаров вызвано особенностями выкладки, а не их дефицитом.

«С учетом опыта, происходящего в зарубежных странах, мы, безусловно, мониторим ситуацию на потребительском рынке, и делаем это совместно и с региональными властями, и с торговыми сетями», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Минпромторга.

Кроме того, агентство уведомили о том, что закрытие продовольственных магазинов не планируется.

Ранее в СМИ появилась информация, что на фоне ситуации с коронавирусом и падением курса рубля в России стали в массовом порядке скупать крупы, макаронные изделия и средства гигиены.

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал горожан не паниковать и опроверг появившиеся слухи о том, что число зараженных новой коронавирусной инфекцией в городе в разы превышает официальные данные. По его словам, ситуация с COVID-19 в столице значительно лучше, чем во многих других городах мира, где счет заразившихся идет на тысячи, а умерших — на десятки и сотни.

За прошедшие сутки число случаев заражения COVID-19 в России выросло на четыре. В итоге коронавирусом в стране заразились уже 63 человека.