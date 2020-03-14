Инспектор ГИБДД Москвы задержан по подозрению в хищениях из банкоматов

В Москве задержан инспектор столичного ГИБДД.

Его подозревают в хищениях из банкоматов Сбербанка и банка «Возрождение».

Как сообщили «360» в столичной полиции, материальный ущерб оценивается в 10,2 млн рублей.

Собеседник телеканала уточнил, что в ограблении банкоматов подозревается младший лейтенант полиции 1982 года рождения, который устроился в органы внутренних дел в 2014 году.

По данным следствия, в августе-сентябре 2018 года этот полицейский в составе преступной группы похищал деньги из банкоматов в подмосковных городах Ступино, Дзержинский и Лыткарино. Пропажа была обнаружена в Сбербанке и банке «Возрождение».

В результате было возбуждено уголовное дело по двум статьям: «Кража в особо крупном размере, совершенная организованной группой» и «Покушение на преступление».