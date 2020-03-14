найти ×
   
  • USD -0.84
    73.19
  • EUR -1.80
    81.86
СохранитьСохранено0
×

203985

«Аэрофлот» сообщил о новом виде телефонного мошенничества

Small f1a6d446e0
© Сергей Бобылев/ТАСС

© Сергей Бобылев/ТАСС

В авиакомпании «Аэрофлот» рассказали о телефонных мошенниках, которые решили извлечь выгоду из ситуации с коронавирусом.

Злоумышленники от лица компании предлагают пассажирам переоформить билеты на отмененные рейсы.

«Мошенники просят сообщить данные банковской карты для возврата денежных средств», — сообщается на сайте «Аэрофлота».

В авиакомпании напомнили, что ее сотрудники могут звонить пассажирам «исключительно с целью оповещения об изменениях в расписании и получения согласия на произведение возврата денежных средств за неиспользованную перевозку». При этом они никогда не запрашивают данные банковских карт пассажиров.

«Аэрофлот» призывает к бдительности и настоятельно просит никогда не сообщать звонящим реквизиты банковской карты, коды и другие пароли, дающие доступ к банковской карте. «При поступлении подобных звонков просьба обратиться в правоохранительные органы», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» предоставляет возможность вернуть или обменять билеты на рейсы в ряд стран Европы и Израиля. В частности, пассажирам с билетами в/из пунктов Италии и Израиля с датами вылета с 10 марта по 31 мая разрешается оформить вынужденный возврат и получить полную стоимость за билет.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Общество
Станет ли COVID-2019 опаснее SARS, MERS, вируса Зика и свиного гриппа
006881читать позжечитаю позже
Технологии
Alphabet отказался от проекта «энергетического змея» Makani
50686читать позжечитаю позже

главное


Животные
Остаться в живых: как безопасно помыть кошку

Без жертв и кровопролития.

9234415читать позжечитаю позже

Здоровье
Общество
Когда появится вакцина против COVID-201905 марта

По самым оптимистичным прогнозам – не ранее осени 2021 года.

0015531читать позжечитаю позже