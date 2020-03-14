«Аэрофлот» сообщил о новом виде телефонного мошенничества

В авиакомпании «Аэрофлот» рассказали о телефонных мошенниках, которые решили извлечь выгоду из ситуации с коронавирусом.

Злоумышленники от лица компании предлагают пассажирам переоформить билеты на отмененные рейсы.

«Мошенники просят сообщить данные банковской карты для возврата денежных средств», — сообщается на сайте «Аэрофлота».

В авиакомпании напомнили, что ее сотрудники могут звонить пассажирам «исключительно с целью оповещения об изменениях в расписании и получения согласия на произведение возврата денежных средств за неиспользованную перевозку». При этом они никогда не запрашивают данные банковских карт пассажиров.

«Аэрофлот» призывает к бдительности и настоятельно просит никогда не сообщать звонящим реквизиты банковской карты, коды и другие пароли, дающие доступ к банковской карте. «При поступлении подобных звонков просьба обратиться в правоохранительные органы», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» предоставляет возможность вернуть или обменять билеты на рейсы в ряд стран Европы и Израиля. В частности, пассажирам с билетами в/из пунктов Италии и Израиля с датами вылета с 10 марта по 31 мая разрешается оформить вынужденный возврат и получить полную стоимость за билет.