«Аэрофлот» сообщил о новом виде телефонного мошенничества
- 14 марта 2020, 20:10
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В авиакомпании «Аэрофлот» рассказали о телефонных мошенниках, которые решили извлечь выгоду из ситуации с коронавирусом.
Злоумышленники от лица компании предлагают пассажирам переоформить билеты на отмененные рейсы.
«Мошенники просят сообщить данные банковской карты для возврата денежных средств», — сообщается на сайте «Аэрофлота».
В авиакомпании напомнили, что ее сотрудники могут звонить пассажирам «исключительно с целью оповещения об изменениях в расписании и получения согласия на произведение возврата денежных средств за неиспользованную перевозку». При этом они никогда не запрашивают данные банковских карт пассажиров.
«Аэрофлот» призывает к бдительности и настоятельно просит никогда не сообщать звонящим реквизиты банковской карты, коды и другие пароли, дающие доступ к банковской карте. «При поступлении подобных звонков просьба обратиться в правоохранительные органы», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» предоставляет возможность вернуть или обменять билеты на рейсы в ряд стран Европы и Израиля. В частности, пассажирам с билетами в/из пунктов Италии и Израиля с датами вылета с 10 марта по 31 мая разрешается оформить вынужденный возврат и получить полную стоимость за билет.
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