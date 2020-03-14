Две российские компании попали в черный список Минторга США

В США введен запрет на экспорт товаров и услуг российским компаниям «Авилон» и «Техномар».

Как говорится в решении американского Минторга, эти компании действуют «вопреки национальной безопасности или внешней политике США».

При этом свои претензии к ним ведомство не конкретизировало.

Как сообщает РИА Новости, обе компании зарегистрированы в Москве и занимаются торговлей автомобилями, а также деятельностью, связанной с компьютерными технологиями.

Отмечается, что Минторг США ввел ограничительные меры в отношении еще около 20 компаний из других стран, включая Иран, Пакистан, Ливан, ОАЭ и Францию.

Ранее сообщалось, что Минфин США исключил из своих санкционных списков российские компании АО «Независимая нефтегазовая компания» и «Приморскнефтепродукт».