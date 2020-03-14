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Закон о поправках в Конституцию поступил на рассмотрение в КС

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Закон о конституционных поправках, который был утвержден Советом Федерации в субботу, поступил на рассмотрение в КС РФ, передает ТАСС.

В течение семи дней Конституционный суд должен дать свое заключение по данному законопроекту. Если КС решит, что он не противоречит действующей Конституции, то будет проведено общероссийское голосование. Для того, чтобы поправки вступили в силу, за них должны проголосовать более 50% участников плебисцита.

Голосование должно состояться 22 апреля. Этот день власти намерены объявить нерабочим. 

Напомним, что документ закрепляет на конституционном уровне целый ряд социальных гарантий, расширяет полномочия парламента, вводит ограничения для высших должностных лиц. Кроме того, законопроект предусматривает не более двух президентских сроков, однако действующий российский лидер Владимир Путин может получить возможность баллотироваться на пост главы государства еще раз после вступления в силу данной поправки. 

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