Как поправка Терешковой может сказаться на явке 22 апреля

Конституционная поправка депутата Госдумы Валентины Терешковой о предоставлении действующему президенту Владимиру Путину возможности еще раз баллотироваться на пост главы государства может сработать как «эффективный маркетинговый прием». Люди, которые не хотели участвовать в плебисците по внесению в Конституцию ряда поправок 22 апреля, теперь все-таки пойдут на участки для голосования, поскольку они решительно против нового срока Путина. Такое мнение высказал кандидат исторических наук Сергей Шмидт.

«Уверен, что это будет основная группа новоприсоединившихся к голосованию. Пойдут и те, кто не столько за новые сроки Путина, сколько против тех, кто против этих сроков — это особая категория пропутинских голосующих, толком не изученная социологией, те, кто мотивируется поведением противников Путина, в первую очередь фейсбучным. В общем, в голосовании появляется внятный смысл для целых категорий политизированной публики, которого прежде не было», — пояснил эксперт.



Он отметил, что поправка Терешковой — это всего лишь «расширение набора опций» российского президента. При этом не факт, что Владимир Путин воспользуется предоставленной ему возможностью в очередной раз поучаствовать в избирательной гонке за пост главы государства.

Люди склонны искать какую-то стратегию в жизни, планировать жизнь, следовать к намеченным целям. И думают, что политики действуют так же. Политики же всегда создает максимум сценарных вариантов, пакет опций, которые потом выбирают в зависимости от конкретной ситуации. Путин расширил набор опций. Теперь у него, возможно, появится вариант 5-го и 6-го сроков, которым не факт, что он воспользуется, но, как и всякий политик, он стремится иметь побольше сценариев «про запас», — сказал Сергей Шмидт.

Член Общественной палаты Севастополя Олег Гасанов считает, что российские граждане, которые выступают против нового срока Путина являются исповедниками «чуждых нашей стране ценностей».

«Население видит те огромные усилия, которые предпринимает Владимир Путин для усиления нашей страны и развитии ее безопасности и независимости. А те, кто не поддерживает данные изменения, их без сомнения меньшинство, исповедуют чуждые нашей стране ценности. Слабая президентская власть в девяностые годы стала причиной того, что мы потеряли часть экономического потенциала и положения в мировом сообществе. Потерять всегда легко, а вот восстанавливать достаточно сложно. Сильный президент — это стабильность, мир и социальное согласие внутри гражданского общества», — сказал Гасанов.

Новый срок Путина — это еще и парализация «трансферных» настроений среди элит, уверен руководитель проекта «PR-дозор» Евгений Маклаков.

Это куда лучше чем, если происходил бы другой сценарий, в котором президент рассматривался как политик, доживающий свой срок. Глава государства должен оставаться сильным лидером от начала до конца своего президентского срока. Иначе мы станем свидетелями тектонических сдвигов в российской политике. И эти сдвиги так могут тряхнуть наше государство и общество, что мы бы отдали все за возможность возвращения сегодняшней ситуации, — заявил Маклаков.

Напомним, что 11 марта Совет Федерации одобрил закон о поправках к Конституции РФ, 160 сенаторов документ поддержали, один выступил против и еще трое воздержались. После этого проект был передан на обсуждение в регионы.

14 марта Совет Федерации принял постановление о результатах рассмотрения региональными заксобраниями поправок к Конституции. Таким образом, Совфед утвердил положительные заключения всех 85 регионов относительно президентского законопроекта о внесении изменений в Основной закон. За это решение проголосовали 164 сенатора.

Следующий этап принятия конституционных поправок — всенародное голосование, которое должно состояться 22 апреля. Если большинство россиян проголосуют в пользу этих поправок, то они вступят в силу.