Почему Сингапур стал образцовым примером борьбы с коронавирусом

Нестабильная ситуация в мире из-за коронавируса заставляет по-другому смотреть на организацию безопасности во многих странах. Так, например, подготовку Сингапура к карантину эксперты называют самой успешной.

Несмотря на близость к Китаю, город-государство успешно справляется с распространением коронавируса. Местные власти не только моментально закупились необходимым оборудованием для диагностики коронавируса, но и не стали дожидать критических цифр, и сразу же начали проверять здоровье своих граждан.

Сингапур сразу же оценил опасность, так как они работают с Китаем. Первые случаи коронавируса Covid-19 были отмечены здесь в течение нескольких недель после начала эпидемии, но ЧС в стране не объявлен, так как все меры безопасности были сделаны вовремя, — считает генетик и популяризатор науки Спенсер Уэллс.

Во многом действия Сингапура объяснены тем, что у них был опыт работы с вирусом атипичной пневмонии в 2002—2003 годах. Но даже тогда в Сингапуре вся система здравоохранения работала слаженно.

Своевременная диагностика помогла не только вовремя выявить заразившихся, но и оказать людям полноценную помощь, уменьшив случаи смерти.

Что касается коронавируса, то уже в начале февраля власти Сингапура обязало все людей, работающих в правительственных или корпоративных зданиях, оставить свои актуальные контактные данные для экстренной связи.

Вторая составляющая успеха Сингапура в борьбе с вирусом — быстрая разработка и развертывание диагностических тестов. Это позволило проверять каждого человека, прибывающего в страну, в течение тех трех часов, что он находился на карантине.

Стоит отметить, что именно такая система контроля въезжающих помогла выявить наибольшее число заболевших, которых сразу же поместили в карантин, не дав заразить большое количество людей.

Если посмотреть, как другие страны реагировали на вирус, то можно заметить, что не все принимали верные решения. Например, в США вспышке коронавируса не придали значения, поскольку ее очаг находился далеко в Китае.

Разработкой тестов особо не занимались, как и информированием граждан о вирусе. В итоге вчера Трамп заявил о ЧС в стране из-за коронавируса.