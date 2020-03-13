На круизном лайнере с 38 россиянами на борту выявили больных коронавирусом

На итальянском круизном лайнере Costa Magica оказались двое зараженных коронавирусом — пассажир и член экипажа.

Они были эвакуированы на вертолете, сообщает Life Shot.

В настоящее время на борту лайнера, пришвартованного в порту острова Мартиника в Карибском море, находятся 38 россиян.

Как рассказал паблику один из них, всем пассажирам и членам экипажа, которых насчитывается более трех тысяч человек, предстоит 15-дневный карантин. Только пока неизвестно, где он будет проходить.

Как уточнили РИА Новости в посольстве РФ в Париже, на борту лайнера находятся 38 россиян, включая восемь членов экипажа.



В компании-операторе круизов Costa Crociereу сообщили агентству, что коронавирус выявили у туриста из Финляндии и члена экипажа из Индонезии.



Ранее сообщалось, что двух последних россиян, путешествовавших на охваченном коронавирусом круизном лайнере Diamond Princess, выписали из инфекционного отделения Краевой клинической больницы № 2. Вирус у них выявлен не был.

Напомним, с лайнера Diamond Princess спецрейсом из Японии во Владивосток были доставлены семеро россиян. Они были помещены в карантин в инфекционную больницу, где у них взяли анализы на COVID-19. Вируса у россиян обнаружено не было.

Часть россиян с Diamond Princess были доставлены в инфекционную больницу в Казани. У троих во время нахождения на лайнере был выявлен коронавирус. Сообщалось, что заболевание у них протекает в легкой форме.