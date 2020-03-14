Названо место в ванной, где незаметно живет плесень

Новое исследование американских ученых говорит о том, что коврик в ванной комнате может быть одним из самых грязных мест в уборной. Дело в том, что из-за повышенной влажности в этом помещении для плесени создается благоприятная атмосфера, поэтому нередко она образуется именно в коврике.

Хозяйка может даже не догадываться об этом. Даже регулярная стирка ковриков не всегда помогает избавиться от плесени, если в вашей ванной нет нормальной вентиляции, — пишут исследователи.

Исследование также показывает, что пыль и материал, из которого сделан ковер, могут способствовать росту плесени, которая пагубно влияет на здоровье взрослых и детей.



В новой работе ученые рассмотрели олефин, нейлон и шерсть — два синтетических волокна и одно натуральное. Из этих материалов чаще всего изготавливают ковры. В ходе проверки оказалось, что грибы могут использовать саму шерсть в качестве источника углерода, то есть плесень фактически проникает в волокна шерсти. С синтетическими материалами так сделать невозможно.

К счастью, большая часть ковров для ванных комнат изготовлена из синтетических волокон.

Агентство по охране окружающей среды США рекомендует поддерживать влажность воздуха на уровне от 30 до 50 процентов. В ванных комнатах этот уровень поддерживать сложно, однако, при наличии мощной вентиляции, этой проблемы легко избежать.



После принятия ванны ковры и другие пористые поверхности могут поддерживать повышенный уровень влажности, поэтому следует их тщательно просушивать.