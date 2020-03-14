Названо место в ванной, где незаметно живет плесень
- 14 марта 2020, 11:41
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Новое исследование американских ученых говорит о том, что коврик в ванной комнате может быть одним из самых грязных мест в уборной. Дело в том, что из-за повышенной влажности в этом помещении для плесени создается благоприятная атмосфера, поэтому нередко она образуется именно в коврике.
Хозяйка может даже не догадываться об этом. Даже регулярная стирка ковриков не всегда помогает избавиться от плесени, если в вашей ванной нет нормальной вентиляции, — пишут исследователи.
Исследование также показывает, что пыль и материал, из которого сделан ковер, могут способствовать росту плесени, которая пагубно влияет на здоровье взрослых и детей.
В новой работе ученые рассмотрели олефин, нейлон и шерсть — два синтетических волокна и одно натуральное. Из этих материалов чаще всего изготавливают ковры. В ходе проверки оказалось, что грибы могут использовать саму шерсть в качестве источника углерода, то есть плесень фактически проникает в волокна шерсти. С синтетическими материалами так сделать невозможно.
К счастью, большая часть ковров для ванных комнат изготовлена из синтетических волокон.
Агентство по охране окружающей среды США рекомендует поддерживать влажность воздуха на уровне от 30 до 50 процентов. В ванных комнатах этот уровень поддерживать сложно, однако, при наличии мощной вентиляции, этой проблемы легко избежать.
После принятия ванны ковры и другие пористые поверхности могут поддерживать повышенный уровень влажности, поэтому следует их тщательно просушивать.
Также не забывайте о гигиене ковра. Это касается, кстати, не только ковриков в ванну, но и других ковров в доме. Рекомендуется пылесосить ковры каждые 2−3 дня. Мыть небольшие коврики следует раз в неделю, крупные изделия — раз в 2 месяца. Если вы понимаете, что условия влажности в вашей ванной не соответствуют нормам, а гигиена помещения проводится не так часто, как хотелось бы, то просто чаще меняйте коврик, — заключили специалисты.
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