Почему количество сторонников конституционных поправок выросло на 22%

С 6 марта количество сторонников принятия изменений к Основному Закону РФ увеличилось на 22 процентных пункта. На данный момент предложение президента Владимира Путина о внесении в Конституцию ряда поправок поддерживают 64% россиян, о чем свидетельствуют данные Всероссийского института изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«На уровень поддержки поправок в Конституцию, во-первых, повлиял рост информированности граждан о предстоящем изменении Основного Закона, — прокомментировал политолог Алексей Мартынов. — Дискуссии по внесению поправок достаточно широко обсуждались и освещались в СМИ. Во-вторых, особое внимание общества к конституционным поправкам привлекла инициатива депутата Госдумы Валентины Терешковой о предоставлении Владимиру Путину возможности баллотироваться на пост президента страны еще раз. Данное предложение было поддержано парламентариями, его вынесут на всенародное голосование по Конституции».

Предоставление Путину возможности вернуться на главный пост страны, конечно, снимает многие тревоги и опасения людей, — уверен Мартынов. — В условиях турбулентности смена главы государства может представлять для России определенную опасность. При этом совсем не обязательно, что в 2024 году Владимир Путин решит баллотироваться в президенты. Но „хромой уткой“ (так американские политологи называют президентов, которые дорабатывают последний срок и ни на что уже почти не влияют) Путин не станет. И это ощущение для людей очень важно.

«Рост одобрения на 22% — это точно связано с электоральными возможностями для президента Путина. Не факт, что он воспользуется, но на случай форс-мажора пусть будет», — высказался в свою очередь политтехнолог Марат Баширов в своем Telegram-канале «Политджойстик».



Как ранее писал «Ридус», наивысший уровень общественной поддержки получили социальные гарантии, которые президент предложил закрепить в Основном Законе:

обеспечение государством доступности и качества медицинского обслуживания (97%);

обеспечение государством социальной поддержки детям (96%);

принятие МРОТ не менее величины прожиточного минимума (95%);

ежегодная индексация пенсии (94%).

Кроме того, люди весьма позитивно восприняли инициативы Владимира Путина о неделимости территории страны (94%) и запрете для высших чиновников иметь иностранное гражданство, вид на жительство в другой стране и зарубежные счета (93%).

Напомним, 11 марта Совет Федерации одобрил закон о поправках к Конституции РФ, 160 сенаторов документ поддержали, один выступил против и еще трое воздержались. После этого проект был передан на обсуждение в регионы. Всероссийское голосование по проекту закона о внесении поправок пройдет 22 апреля.