Семена, 30 лет пролежавшие в вечной мерзлоте, дали всходы

Международная команда исследователей из Nordic Gene bank опубликовала интересное исследование, подготовка к которому началась еще в 1984 году.

В конце прошлого столетия ученые поместили различные семена в специальную капсулу, заложенную в заброшенную шахту на севере города Лонгйир на полярном архипелаге Шпицберген. Специалисты хотели выяснить, как себя будут вести семена в условия вечной мерзлоты.

Для эксперимента специалисты выбрали 17 видов сельскохозяйственных и садовых культур, обычно выращиваемых в скандинавских странах, по два-три сорта каждой культуры. В ходе эксперимента ученые также исследовали выживания патогенов в новых для них условиях.

Каждые два с половиной года в течение 20 лет специалисты проводили тесты на всхожесть и выживаемость патогенных микроорганизмов. После этого периода тесты до конца эксперимента будут проводиться каждые пять лет.

В 1984 году наши коллеги создали 25 идентичных наборов семян и поместили их в герметичные стеклянные пробирки, упакованные в деревянные коробки. По одной коробке на каждый запланированный год испытаний, — пишут авторы проекта.

Недавно ученые опубликовали итоги первых 30 лет эксперимента. Результаты показали, что девять из 17 видов через 30 лет сохранили более 90% их начального процента прорастания. Так, семена свеклы, лука, огурца и лугового мятлика сохранили от 97% до 99%. Худшие результаты показала рожь (Secale cereale), потеряв 51% первоначального прорастания.

Несмотря на сохранность, усредненная всхожесть всех семян снизилась с начала эксперимента к 30-му году с 87,2% до 76,9%. При этом все патогены выжили в течение 30 лет.

По ходу эксперимента ученые хотят добавлять новые ящики с разнообразными семенами. Если все пойдет по плану, то следующий эксперимент пройдет во Всемирном семенохранилище на Шпицбергене при температуре -18 °C.