Почему государство не спешит с развитием блокчейна

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев рассказал участникам состоявшейся в РАЭК дискуссии «Блокчейн в России: есть ли жизнь после хайпа?», в чем заключается главный конфликт между государством и сторонниками продвижения технологии блокчейн, которая, как известно, активно используется при транзакциях в различных криптовалютах.

По мнению Мариничева, блокчейн — это не просто технология, а парадигма мышления. Эта «философия», уверяет эксперт, враждебна самому понятию государства.

«Если государство начнет заниматься интеграцией блокчейна в свои сервисы, то оно, по сути, выстрелит себе в ногу», — сказал Дмитрий.

Весь мир сейчас держится исключительно на «централизованных решениях», и население Земли, по сути, живет в рамках «экономического и цифрового крепостного права», полагает интернет-омбудсмен.

Каждый из нас приписан к тому или иному банку, к той или иной организации. Такие же правила действуют и в цифровом мире. Кто-то приписан к Facebook, кто-то к соцсети «ВКонтакте». Все это централизованные решения. Задавая вопрос о том, кто вы, люди в первую очередь желают узнать не то, кто вы такой, а чей вы. Чей вы холоп? Где-то помещик хороший, а где-то злой, банит, например, постоянно. Сколько мы слышали возмущений в адрес Facebook, который банит русских, а украинцев не банит. Где свобода цифровой личности? А откуда она там вообще возьмется, если речь идет о цифровом помещике? — вопрошает Мариничев.

«Цифровой капитализм, который занимает в современном мире лидирующие позиции, радикально отличается от цифрового анархического строя, ярким примером которого является блокчейн, — рассуждает интернет-омбудсмен. — Поэтому ни одна власть не стремится в цифровое светлое будущее. Государство не готово отказываться от своей цифровой идентичности и цифрового суверенитета. Таким образом, информация о возможностях блокчейна, можно сказать, замылена во всех странах мира. Данную технологию не дают доносить до сознания широких масс».

Победа блокчейна над централизованными цифровыми системами возможна лишь в том случае, если «возникнет такая политическая потребность», подчеркнул Дмитрий Мариничев.

Пока блокчейн носит характер разрушения государственности. Но в будущем, возможно, начнется тотальное проникновение блокчейна в мировое сознание и формирование на базе этой технологии сервисов, которые зависят не от какого-то одного собственника или бенефициара, а от тех, кто этими сервисами пользуется. В общем, энное количество времени нам, вероятно, придется пожить в условиях латентной цифровой войны на идеологической почве. Из одних динамиков нам будут твердить о крутизне централизованных цифровых сервисов, а из других — зачем всё это вообще нужно, если мы сами с усами, — считает эксперт.

«В конечном итоге философия блокчейна изменит сознание многих: кто-то объяснит людям, насколько это удобно, и они уже станут спрашивать не о том, чей вы, а о том, кто вы. Но сегодня в умах людей нет понимания этой разницы. Значит, отменить „крепостное право“ в настоящий момент невозможно», — подытожил Дмитрий Мариничев.