Гринпис: отходы в России стали сортировать в два раза больше

Эксперты Гринпис рассказали, что с каждым годом все больше людей начинает беспокоиться об экологии нашей планеты, однако доступ к процедуре раздельного сбора отходов имеют всего 18% россиян.

Даже если вы дома сортируете мусор или хотите отдать какие-то отходы на переработку, это не всегда возможно, так как условий для этого просто нет, — говорят волонтеры.

На днях представители Гринписа опубликовали исследование, в котором говорится, что процент людей, который занимается раздельным сбором отходов, увеличился в два раза по сравнению с прошлым годом.

В исследовании приняли участие 165 городов с населением более 100 тысяч человек. Добровольцы ответили на вопрос, как они относятся к сортировке мусора. Также эксперты оценили, насколько город подготовлен для инициатив по переработке отходов.

Эксперты поясняют, что одним лишь раздельным сбором не обойтись, так как нужно создавать целую систему, которая займется переработкой. Во-первых, должны быть специальные контейнеры, заводы по переработке, а также транспортная система, которая займется развозом мусора.

К сожалению, большинство отсортированного мусора до сих пор попадает на общую свалку. Несмотря на печальную обстановку во многих регионах России, люди не перестают бороться за экологию.



Так, из 147 миллионов жителей доступ к инфраструктуре раздельного сбора имеют как минимум 27 212 253 человек (18,5%), проживающих в крупных городах. По сравнению с прошлым годом более чем в 20 городах на всех контейнерных площадках появились баки для сбора вторсырья.

В этот список вошли в основном города Подмосковья, а также Альметьевск, Нижнекамск, Таганрог, Тверь и Шахты.

Первое место заняла Москва, где, по отчету на декабрь 2019 года, 95% контейнерных площадок оборудованы двухконтейнерной системой раздельного сбора отходов (РСО). По данным той же схемы, в январе 2020 года системой покрыли 100% дворовых мест для сбора отходов.