В стене английской церкви нашли останки святой VII века

Команда специалистов по реконструкции опубликовала исследование, в котором рассказывается, что ученым удалось выяснить, кому принадлежат останки, замурованные несколько веков назад в стену одной из английских церквей.

Ученые считают, что останки принадлежат святой Энсвиде (Eanswythe) — внучке известного Этельберта I, короля королевства Кент. Он был первым христианским королем в Англии.

Обращение короля в христианство повлияло и на его подданных. По всему Кенту происходили обряды крещения как знати, так и простого народа.



Кости были найдены в середине XIX века в церкви Святой Марии и Святого Евсвита в Фолкстоне. Анализ указывает на то, что человек жил в VII веке, хотя церковь, в которой нашли останки, основана в XII веке.



Из-за протестантской Реформации в средневековой Европы останки святой, вероятно, перепрятали, замуровав в стену.

Мы сразу поняли, что это останки молодого человека. Чуть позже подробный анализ показал, что это девушка, чей возраст на момент смерти едва достиг 20 лет. Несмотря на молодой возраст, ее сразу же провозгласили святой, — пишут ученые.

Известно, что Энсвида родилась около 614 года н. э., на заре христианства в Англии. По ее просьбе отец, король Идбальд, построил ей монастырь в Фолкстоне, и она присоединилась к первому женскому монастырю в Англии, когда ей было 16 лет.

Так как она была основательницей монастыря, а также входила в кентскую королевскую семью, ее сразу же после смерти признали святой, уверены историки.

Останки были найдены случайно в середине XIX века во время реставрации церкви. Во время разбора стены строители обнаружили полость, в которой была овальная свинцовая шкатулка длиной около 46 см, шириной 31 см и около 25 см в высоту.

Неизвестную шкатулку сразу же доставили в лабораторию, где ученые определили, что это реликварий.