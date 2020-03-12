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Каким животным глобальное потепление пойдет на пользу

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© Wikipedia

© Wikipedia

Международная команда ученых провела исследование, которое показало, что таяние ледников, которое происходит из-за глобального потепления, повредит не всем животным.

В новой работе специалисты изучили влияние отступления ледников на морских обитателей, в том числе, и на тихоокеанский лосось. Оказалось, что некоторые популяции лосося могут извлечь выгоду из таких глобальных изменений.

Ученые не раз говорили, что глобальное потепление может нарушить привычный образ жизни многих животных, например, белых медведей. Из-за таяния ледников белым медведям приходится переезжать на сушу, из-за чего животные тратят куда больше энергии.

Но глобальное потепление опасно не для всех животных. Исследователи прогнозируют, что в южных водах потеря холодных талых вод ледников в летние месяцы может привести к низким потокам воды и повышению температуры воды, что является проблемой как для взрослого, так и для молодого лосося.

Однако в более северных водах отступление ледника может создать новую среду для обитания лосося, считают ученые.

Как показывает последнее исследование, 85% крупных лососевых популяций в западной части Северной Америки обитают на территории с большим процентом ледников. Ожидается, что к 2100 году ледники в этом регионе потеряют до восьмидесяти процентов своего объема льда, что будет иметь значительные последствия для доступности среды обитания лосося, потоков воды и температуры воды.

Ученые уверены, что глобальное потепление приведет к тому, что часть популяции лосося погибнет, не сумев приспособиться к новым условиям, а другие станут активно развиваться в теплых водах.

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