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Пассажиры еще трех авиарейсов могут попасть под карантин в Москве

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© Сергей Бобылев/ТАСС

© Сергей Бобылев/ТАСС

Еще трое заболевших COVID-2019 выявлены в Москве. Все они прилетели самолетами из итальянской Вероны. К пассажирам авиарейсов S7 и «Уральских авиалиний», которые доставили в столицу потенциальных носителей инфекции, обратился городской оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Людей призвали обратиться к врачам и не выходить на улицу.

«Трое заболевших коронавирусной инфекцией прибыли рейсами: S7 3584 Верона — Москва (29.02.2020); рейс „Уральские авиалинии“ Верона — Москва 3510 (29.02.2020); S7 3588 Верона — Москва (01.03.2020)», — цитирует ТАСС сообщение оперативного штаба.

В штабе подчеркнули, что всем, кто прилетел в Москву этими рейсами, «необходимо вызвать врача на дом или позвонить в скорую помощь по телефону 103, не выходить на улицу и не посещать медучреждение».

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в столице под медицинским наблюдением в связи с распространением коронавируса находятся около тысячи человек. По ее словам, за короткий промежуток времени были выявлены все, кто мог контактировать с заболевшими.

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