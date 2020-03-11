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Диабет и гипертонию смогут заранее предсказать по анализу крови

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Международная команда исследователей опубликовала статью, в которой рассказывается об универсальном способе диагностики опасных заболеваний. Так, обычный анализ крови сможет выяснить риски возникновения ожирения или диабета у человека в будущем.

Технология уже сейчас доступна для всех больниц, которые оборудованы масс-спектрометром. Это обычная процедура, которая сможет в краткие сроки определить заболевания, — пишут ученые.

В основе теста лежит искусственный интеллект (ИИ), который обучен на большой базе медицинских карт и анализов, поэтому может поставить диагноз не хуже любого доктора.

Эксперименты показали, что точность программы — около 90%. Это удалось проверить в долгосрочной перспективе: когда анализ показывал, что у пациента есть склонность к ожирению или диабету, за медицинской историей человека начинали наблюдать эксперты.

Оказалось, что люди, которые не меняли свои пищевые привычки, действительно, заболевали.

Метод анализирует метаболиты в плазме крови, которые идентифицируют людей с повышенными рисками. Помимо диабета и ожирения тест также способен показать риски развития гипертонии и нарушения соотношения липидов в крови, — рассказывается в исследовании.

Ученые предполагают, что этот тест можно будет использовать в качестве чекап-диагностики, во время которой собираются стандартные анализы, показывающие общее состояние организма. Внедрение такой системы в клиники не потребует особых затрат, так как для выполнения тестирования нужны только масс-спектрометр и алгоритм ИИ.

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