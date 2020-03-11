Празднование годовщины воссоединения с Крымом отменили из-за коронавируса

Власти Москвы отменили празднование годовщины воссоединения с Крымом из-за угрозы распространения в российской столице китайского коронавируса. Об этом «Ридусу» рассказал один из организаторов акции, председатель движения «Волонтерская Рота» Антон Демидов.

Мы хотели организовать 21 марта достаточно крупное мероприятие. Но сегодня нам пришел из мэрии отказ. Он был обусловлен тем, что в связи с распространением коронавируса правительство города Москвы не разрешает проведение мероприятий, предполагающих крупное скопление людей. Мы, конечно, расстроены, но к решению властей относимся с пониманием, — отметил Демидов.

Он отметил, что запрет, скорее всего, будет длиться до тех пор, пока в Москве не исчезнет угроза распространения опасного заболевания.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о запрете в столице всех массовых мероприятий с численностью более пяти тысяч человек как минимум до 10 апреля.

В настоящее время в столице под медицинским наблюдением находятся около тысячи человек, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По словам чиновницы, это те, кто мог контактировать с заболевшими коронавирусом.

В России официально выявленное число зараженных коронавирусом нового типа составляет 20 человек.

