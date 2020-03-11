Эксперты перечислили смертельные болезни, которые начинаются внезапно

Врачи постоянно говорят о необходимости ранней диагностики, которая может выявить опасные заболевания на начальной стадии. Но бывает так, что болезни развиваются настолько стремительно, что о них узнают уже на поздних этапах, когда лечение бесполезно.

Российские медики составили список таких смертельно опасных заболеваний, которые к тому же крайне сложно лечить.

Лейкоз

Это заболевание чаще всего начинается как обычная простуда. Наблюдается абсолютно не специфическая симптоматика — слабость, температура, увеличение лимфатических узлов, точечные кровоизлияния на коже, — рассказал в беседе с NEWS.ru директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева Алексей Масчан.

Врач пояснил, что если симптомы не проходят через неделю, а стандартное лечение не помогает, то это повод насторожиться.

Напомним, что лейкемия, или лейкоз, — это злокачественная опухоль крови. Известно, что это быстро развивающееся заболевание костного мозга, при котором происходит бесконтрольное накопление незрелых белых клеток крови в костном мозге, периферической крови и различных внутренних органах.

Как показывает статистика, справиться с лейкозом удается лишь 20—30% заболевших. Лечение требует серьезных медицинских вмешательств, в том числе пересадки костного мозга и химиотерапии.

Варикоз

Варикоз кажется чем-то обычным, и часто это заболевание проявляется у женщин и мужчин после 40—50 лет. При варикозе, или варикозном расширении вен, стенки сосудов, по которым кровь течет от тканей к сердцу, становятся шире, деформируются и хуже выполняют свои функции.

Врачи напоминают, что в раздутых венах происходит ослабление кровотока, а это может спровоцировать образование пристеночных тромбов, которые часто являются причиной внезапной смерти.

Оторвавшийся тромб с током крови попадает в легочную артерию, и если комок крови застревает в сосуде, то происходит блокировка всего тока крови. В результате в течение 15 минут наступает смерть.

Аллергия

Речь идет не о сезонной аллергии на пыльцу, о которой вы наверняка давно знаете, а о внезапной реакции на новые продукты. Как правило, морепродукты, яйца, орехи могут вызвать анафилактический шок, который заканчивается смертью в 10—20% случаев.

Из-за контакта с аллергеном происходит выброс гистамина. Это вырабатываемое организмом вещество, которое накапливается в тучных клетках. Оно провоцирует выраженный отек дыхательных путей, удушье и смерть, — рассказывает заслуженный деятель науки Российской Федерации аллерголог-иммунолог Михаил Костинов.

Если вы не склонны к аллергии, то не стоит ограничивать себя в рационе питания. Медики советуют с осторожностью относиться к новым продуктам, постепенно вводя их в свое меню.

Особое внимание нужно уделить детскому питанию, так как часто внезапная реакция на аллергенный продукт возникает именно у детей. Для безопасности стоит соблюдать все те же правила: вводить новые продукты постепенно и небольшими порциями, наблюдая за реакцией организма.

Грипп

Да-да, тот самый грипп, сезон которого обычно приходится на осень и зиму. Несмотря на то, что от вируса гриппа есть бесплатная вакцина, которая существенно снижает риски тяжелого протекания заболевания и смерти, многие пренебрегают прививкой.

Грипп в острой форме может убить человека на три дня. Сначала начинается озноб, высокая температура и все симптомы простуды. Если организм ослаблен, то он не сможет справиться с вирусом, который очень скоро проникнет внутрь клеток дыхательных путей и вызовет воспаление легких.

Например, в США ежегодно от гриппа и осложнений, связанных с этим заболеванием, умирает около 40 тысяч человек.

