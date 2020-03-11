Ракету «Циркон» могут запустить с подлодки «Северодвинск»

Испытательный запуск новейшей гиперзвуковой ракеты «Циркон» может быть произведен с субмарины проекта 885 «Северодвинск». Стрельбы планируется провести в подводном положении, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«В рамках продолжающихся государственных испытаний корабельного ракетного комплекса „Циркон“ запланированы стрельбы гиперзвуковой ракетой из подводного положения с субмарины „Северодвинск“», — приводит агентство слова собеседника.

«Циркон» уже стартовал в начале января с фрегата «Адмирал Горшков». Ракета поразила береговую мишень с расстояния в 500 километров из акватории Баренцева моря. По данным источника ТАСС, перед проведением испытательных стрельб с подводной лодки новое оружие еще несколько раз запустят с надводного корабля.

Источник добавил, что изначально «Циркон» собирались запускать с подлодки проекта 885 М «Казань». Но испытания этой субмарины затягиваются.

О сроках проведения испытательных запусков из подводного положения пока не сообщается. Также ТАСС отметил, что не располагает официальным подтверждением данной информации.

Впервые информация о создании корабельного комплекса «Циркон» с гиперзвуковой ракетой появилась в начале 2011 года. Пусковые установки имеются на фрегатах проекта 22350, корветах проекта 20380 и подлодках проекта 885.

Первые летные испытания ракеты провели в 2015 году. За последующие три года было произведено более десяти стрельб.

Президент России Владимир Путин раскрыл некоторые данные комплекса в своем послании Федеральному собранию в феврале 2019 года. Российский лидер отметил, что ракета «Циркон» способна поражать надводные и наземные цели с дистанции более одной тысячи километров. Она развивает скорость около 9 Махов (примерно три километра в секунду у поверхности земли при нормальном атмосферном давлении, нулевой температуре и влажности).

Тем временем в середине февраля стало известно, что Россия приступила к разработке гиперзвуковых противоракет.