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Ракету «Циркон» могут запустить с подлодки «Северодвинск»

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© Оксана Викторова/Коллаж/Ridus

© Оксана Викторова/Коллаж/Ridus

Испытательный запуск новейшей гиперзвуковой ракеты «Циркон» может быть произведен с субмарины проекта 885 «Северодвинск». Стрельбы планируется провести в подводном положении, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«В рамках продолжающихся государственных испытаний корабельного ракетного комплекса „Циркон“ запланированы стрельбы гиперзвуковой ракетой из подводного положения с субмарины „Северодвинск“», — приводит агентство слова собеседника.

«Циркон» уже стартовал в начале января с фрегата «Адмирал Горшков». Ракета поразила береговую мишень с расстояния в 500 километров из акватории Баренцева моря. По данным источника ТАСС, перед проведением испытательных стрельб с подводной лодки новое оружие еще несколько раз запустят с надводного корабля.

Источник добавил, что изначально «Циркон» собирались запускать с подлодки проекта 885 М «Казань». Но испытания этой субмарины затягиваются.

О сроках проведения испытательных запусков из подводного положения пока не сообщается. Также ТАСС отметил, что не располагает официальным подтверждением данной информации.

Впервые информация о создании корабельного комплекса «Циркон» с гиперзвуковой ракетой появилась в начале 2011 года. Пусковые установки имеются на фрегатах проекта 22350, корветах проекта 20380 и подлодках проекта 885.

Первые летные испытания ракеты провели в 2015 году. За последующие три года было произведено более десяти стрельб.

Президент России Владимир Путин раскрыл некоторые данные комплекса в своем послании Федеральному собранию в феврале 2019 года. Российский лидер отметил, что ракета «Циркон» способна поражать надводные и наземные цели с дистанции более одной тысячи километров. Она развивает скорость около 9 Махов (примерно три километра в секунду у поверхности земли при нормальном атмосферном давлении, нулевой температуре и влажности).

Тем временем в середине февраля стало известно, что Россия приступила к разработке гиперзвуковых противоракет.

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Властям Китая удалось обуздать коронавирус

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© EPA\TASS

© EPA\TASS

Из Китая продолжают поступать позитивные новости о снижении темпов распространения коронавируса COVID-2019: за последние двое суток по всей стране были выявлены лишь 43 новых случая заражения. В январе, феврале и начале марта из КНР ежедневно приходили сообщения о многих сотнях инфицированных.

По данным Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, число жертв коронавируса за последние сутки возросло на 22 человека, количество заразившихся увеличилось на 24, выздоровели 1578 человек.

Общее число инфицированных в стране достигло 80 778 человек, из них выздоровели 61 496, умерли 3 158. Согласно обновленным данным, показатель смертности от вируса по Китаю составляет 3,9%. Доля выздоровевших за сутки увеличилась с 74,1% до 76,1%.

Больше всего заболевших в Китае по-прежнему находится в очаге заражения — провинции Хубей. В пяти из 31 региона страны заболевших нет совсем, число инфицированных в больницах еще 25 провинций, административных районов и городов центрального подчинения колеблется от одного до 100 человек. В Пекине насчитывается 101 заразившийся, на туристическом острове Хайнане осталось всего три.

Теперь основную проблему для китайских властей представляют переносчики инфекции, прибывающие из-за рубежа.

Всего в мире число зараженных коронавирусом к утру 11 марта достигло 117 747 человек, а смертей — 4 292. За пределами Китая число зараженных достигло 37 тысяч. Хуже всего дела обстоят в Италии, Иране, Южной Корее, Испании, Франции и США.

Как сообщал «Ридус», накануне первый случай заражения коронавирусом COVID-2019 был подтвержден в Турции, а мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о запрете в столице всех массовых мероприятий с численностью более пяти тысяч человек как минимум до 10 апреля, объяснив это распространением коронавирусной инфекции.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал угрозу пандемии коронавируса «очень реальной».

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