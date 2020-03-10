Эксперт оценил действия рабочей группы по принятию конституционных поправок

Госдума приняла во втором чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект, предполагающий ряд поправок к российской Конституции.

Всего ко второму чтению проекта закона поступило около 400 поправок от всех думских фракций, а также от рабочей группы по внесению изменений в Основной закон. Из них учли около 200, 175 порекомендовали отклонить.



Была проделана титаническая работа, причем в достаточно небольшой срок, — прокомментировал политолог Павел Данилин. — Так что, на мой взгляд, рабочая группа и депутаты Госдумы со своей задачей справились. Одним из наиболее ярких итогов обсуждения изменений к Основному закону стала поправка о детях. Прежняя формулировка «дети — достояние государства» звучит несколько двусмысленно. Теперь она заменена на формулировку «дети являются важнейшим приоритетом государственной политики», что выглядит более предпочтительно.

Также Данилин высказался по поводу предложения депутата ГД от «Единой России» Александра Карелина о проведении досрочных выборов в Госдуму. По мнению политолога, такое решение стало бы знаком «уважения к народу» и «примером честного поведения».

«Народ дал парламенту одни полномочия. Один мандат. После голосования за поправки, если они будут приняты, это будет уже новый мандат, который для этих депутатов население не согласовывало. Я думаю, что с политической точки зрения, с точки зрения легитимности, досрочные выборы позволяют новую Госдуму наделить полноценным мандатом на все действия, что прописаны в Конституции», — пояснил Павел Данилин.

Напомним, с предложением внести поправки в Конституцию президент Владимир Путин выступил в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. Поправки Путина в Основной Закон предусматривают расширение полномочий парламента, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет Конституции над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.