Эксперт объяснил значение поправки о расширении полномочий КС

Госдума одобрила во втором чтении поправку к Основному Закону о праве Конституционного суда принимать решения об исполнении Россией постановлений международного третейского суда и иностранного арбитража.

В одобренном депутатами законопроекте уточняется, что КС может отклонить постановления иностранного арбитража либо международного третейского суда, если они противоречат российской Конституции.

«Эта поправка очень нужная. Правда, не могу сказать, что она своевременная. Такую поправку нужно было принять раньше, поскольку примат международного права над Основным Законом России ограничивал наш суверенитет, — прокомментировал первый заместитель руководителя Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк. — Всевозможные международные институты, которые должны быть беспристрастными, зачастую пользуются этим юридическим положением и фактически принуждают нашу страну к выполнению политически мотивированных решений».

Кроме того, поправка о примате Конституции РФ над международным правом показывает ту реальность, в которой сейчас существует Россия. В 1993 году, когда принималась Конституция, ни о каком суверенитете разговора не шло. Нам навязывали правила, по которым мы могли бы вступить в сообщество так называемых демократических государств. Но сегодня ситуация совершенно иная. Россия является значимым игроком на международной арене. И в этих условиях сковывать себя абсолютно ненужными и причиняющими ущерб национальным интересам законами просто неправильно, — заключил эксперт.

Напомним, с предложением внести поправки в Конституцию президент Владимир Путин выступил в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. Поправки Путина к Основному Закону предусматривают расширение полномочий парламента, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет Конституции над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.