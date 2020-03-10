Чем опасно нарушение сна в младенчестве

Международная команда ученых провела исследование, в ходе которого выяснила, что нарушения сна у детей до года могут привести к развитию детских эмоциональных расстройств.

Статистика показывает, что почти 19% младенцев от 0 до 12 месяцев испытывают нарушения сна. Это проявляется в беспокойном сне в дневное время, невозможности быстро уложить ребенка спать, а также в прерывистом ночном сне, — пишут ученые.

Как правило, эти трудности связаны с ухудшением психического здоровья в раннем детстве, но не понятно, сохраняется ли этот риск в более старшем возрасте, и если да, то могут ли в результате этого появиться конкретные психиатрические симптомы.

Чтобы это выяснить, авторы исследования опросили 1507 матерей, детям которых было от 3 месяцев до 10 лет. Женщины рассказали о режиме сна своих детей в 3, 6, 9 и 12 месяцев, а также о состоянии их здоровья в 4 и 10 лет.

Анализ показал: нарушение сна было связано с повышенным риском возникновения детской тревожности и эмоциональных проблем.

Авторы работы пояснили, что эмоциональное расстройство включает любое из следующих состояний: тревожность по поводу разлуки, обсессивно-компульсивное расстройство, боязнь чужих людей, специфические фобии или паническое расстройство.

